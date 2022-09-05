الالاف يشيعون جثمان الشهيد طاهر زكارنة في قباطية

وطن: شيعت جماهير جنين ظهر، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد طاهر زكارنة 19 عاماً الذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم في بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا إلى منزل عائلة الشهيد في حارة الزكارنة، ثم نقل إلى مسجد الفرقان حيث أديت عليه الصلاة قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء ببلدة قباطية.

ورفع المشاركون في مسيرة التشييع أعلام فلسطين، كما رددوا هتافات تطالب بالوحدة وتصعيد عمليات المقاومة وضرب الاحتلال في تل أبيب.

وقال والد الشهيد زكارنة إن ابنه البكر طاهر أسير محرر اعتقل 8 شهور في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل 14 شهراً.

وأوضح أن ابنه كان مثابراً مصراً على مواجهة قوات الاحتلال، ويلاحقها في كل نقطة اقتحام لجنين.

والشهيد طاهر هو صديق ورفيق الشهيد محمود عمر كميل الذي نفذ عملية إطلاق نار قرب باب حطة في المسجد الأقصى في ديسمبر عام 2020.

وأشار والد الشهيد زكارنة إلى أن طاهر تأثر كثيراً باستشهاد صديقة محمود، ومنذ ذلك الحين عاش على أمل الشهادة مقبلاً غير مدبر.