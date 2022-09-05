منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يستنكر اعتقال الاحتلال للصحفية لمى غوشة

وطن: استنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات جريمة اعتقال الصحفية لمى غوشة، بعد اقتحام منزلها في حي الشيخ جراح، والتفتيش وتخريب محتويات المنزل، ومصادرة حاسوبها الخاص وهاتفها، حيث جرى اعتقالها أمام علما امها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

وقال المنتدى في بيان وصل وطن نسخة عنه إن هذه الجريمة تأتي في سياق جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا نساء ورجالا، فجرائم الاغتيالات مستمرة يوميا، ويتم هناك استهداف ممنهج للصحفيين الفلسطينيين في محاولة من سلطات الإحتلال كتم الصوت الفلسطيني الموثق لجرائم الإحتلال، والتي وصلت حد الاغتيال بحق الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واضاف المنتدى إن استمرار هذه الجرائم يحتم علينا المزيد من الوحدة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ووقف عمليات الاعتقال السياسي بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب المنتدى في بيانه الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال و الأبرتهايد من أجل إلزامها باحترام القانون الدولي والإنساني.ودعت المنتدى الإفراج الفوري عن الصحفية لمى غوشة، وكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب المنتدى المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لوضع حد لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين والصحفيات، وضمان حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير.