"المرأة العاملة" تنظم ورشة حول نظام التحويل الوطني والتنسيق بين مقدمي الخدمات لضحايا العنف

وطن: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية برعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر ورشة عمل حول تفعيل نظام التحويل الوطني، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مقدمي الخدمات الشرطية والعدلية والاجتماعية والنفسية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك ضمن برنامج حياة، المشترك للقضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع عزة، الممول من حكومة كندا وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

جاء ذلك بالتعاون مع دائرة النوع الإجتماعي بمحافظة طولكرم ، بمشاركة رفعت ذياب مدير عام التنمية والتخطيط بالمحافظة ، ممثلاً عن المحافظ أبو بكر، ومدير دائرة النوع الاجتماعي رائدة عواد، والمستشارة القانونية بمحافظة طولكرم أسماء عودة،ومعالي برقاوي ممثلةً عن جمعية المرأة، وفتنة خليفة منسقة الإرشاد بالجمعية، وممثلي المؤسسات الشريكة والجهات المختصة ذات العلاقة.

وأكد ذياب أهمية تنظيم هذه الورشة حول نظام التحويل الوطني، الذي صدر عن مجلس الوزراء وبما تضمن من الأحكام و القيم الأخلاقية والبروتوكولات الخاصة بكل القطاعات الشريكة التي تعنى بهذا الأمر، مؤكداً أهمية ذلك في الحفاظ على النسيج الاجتماعي و السلم الأهلي.

وشكر جمعية المرأة العاملة وكافة الشركاء على تنظيم هذه الورشة، مشيراً إلى الأخذ بالتوصيات والتعامل معها بما يعزز دور المحافظة ومتابعتها لقضايا المرأة.

ونوه إلى عمل مؤسسة المحافظة باعتبارها شريكا أساسيا بمتابعة هذه القضايا، مثنياً على جهود مديرة النوع الاجتماعي رائده عواد و منسقة التواصل والمتابعة لنظام التحويل بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، وجهود المستشارة القانونية أسماء عوده و الفريق المشارك من كافة المؤسسات على الجهود التي تبذل ، مسجلين نموذجا يحتذى به بالشراكة و التعاون و التنسيق و الإنجاز .

وقدمت مديرة دائرة النوع الاجتماعي بمحافظة طولكرم رائدة عواد، كلمة أشارت فيها إلى عمل الدائرة والعلاقة مع المؤسسات الشريكة من خلال وزارة شؤون المرأة، ومركز تواصل، والجهود المبذولة بمتابعة القضايا النسوية، لتعزيز دور المرأة ومكانتها.

من جانبها، ثمنت معالي البرقاوي رعاية المحافظ أبو بكر ومؤسسة المحافظة، على المتابعة ودعم قضايا المرأة ، متحدثةً عن أهمية هذه الورشة ومساعي الجمعية بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني، لإخراج قضايا المرأة من دائرة اهتمام المرأة فقط، إلى اهتمام المجتمع بأكمله، موضحةً ان الورشة وعلى مدار يومين تهدف ايصال رسالة لمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية ومقدمي الخدمات حول أهمية نظام التحويل الوطني، ومساعي الجمعية لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية من خلال عدة برامج وأنشطة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

إلى ذلك أشارت فتنة خليفه إلى أن هدف نظام التحويل الوطني، هو زيادة التعاون بين المؤسسات التي تعمل بهذا المجال لحماية المرأة من العنف، وتمكينها في المجالات النفسية والاقتصادية، والصحية، موضحةً أن ذلك يتطلب جهوداً عاليةً، مؤكدةً على أهمية نظام التحويل، لإخراج المرأة من العنف، وبذل الجهود لإدماج النساء، وعمل نظام متابعة لتلك الحالات والوقوف إلى جانب النساء المعنفات ودعمهن.

هذا وتضمنت الجلسة الأولى من الورشة التي تستمر لمدة يومين ، محاور عن واقع الخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدات القانونية والاقتصادية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، فيما تضمنت الجلسة الثانية، الحديث عن واقع الخدمات الصحية لضحايا العنف.