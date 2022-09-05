قائد القوات الجوية الإيرانية: طهران تعتزم شراء طائرات "سوخوي 35" من روسيا

وطن: أعلن قائد القوات الجوية في إيران، الجنرال حميد وحيدي، أن بلاده تعتزم شراء مقاتلات من طراز "سوخوي 35" من روسيا.

وحيدي قال في تصريح لوكالة "بورنا" للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة إن "الجيش الإيراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".

أوضح وحيدي أن "شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال"، وأضاف: "نأمل أن نحصل مستقبلاً على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب4++".

تُجري إيران وروسيا محادثات منذ أعوام، لتسليم طهران مقاتلات سوخوي "سو 30″، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضاً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت طهران وموسكو قد وقعتا في 2007 عقداً لتسليم منظومة إس-300 الروسية المضادة للصواريخ، لكن موسكو علقت في 2010 عملية البيع تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.

في 2015، قبيل التوصل إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، أجازت موسكو مجدداً تسليم المنظومة المذكورة، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية لوسائل الإعلام في أيار/مايو 2016 إن طهران باتت "تملك منظومة إس-300 الاستراتيجية".

يأتي هذا بينما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجارياً مع القوات الايرانية، خصوصاً "الحرس الثوري" المدرج على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية".

وأطلقت روسيا في التاسع من آب/أغسطس قمراً صناعياً إيرانياً للمراقبة، ذكرت الصحافة الأمريكية أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.