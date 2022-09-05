شكلت نقلة نوعية.. تفاصيل عملية الاغوار كما نقلتها الصحافة العبرية



وطن- نقلت الصحافة الإسرائيلية تفاصيل العملية التي وقعت أمس في الاغوار الشمالية، واستهدفت حافلة للجنود، واعتبرتها بمثابة نقلة نوعية جديدة ومختلفة في مسار المواجهات المتصاعدة في الضفة، ما دفع الاحتلال لاعلان حالة التاهب في انحاء فلسطين التاريخية وتعزيز نشر قواته.

ووفقا لما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الاثنين فان الحافلة التي استهدفت كانت تقل جنودا متجهين إلى قاعدة التدريب التابعة للواء كفير في غور الأردن، في حوالي الساعة 12:40 ظهرًا، وان سيارة "تندر" بيضاء، تحمل لوحة أرقام إسرائيلية، كانت تقل ثلاثة فلسطينيين تجاوزت حافلة الجنود التابعة لشركة "دبرات رعنانا"، وفتحوا النار عليها، ما ادى لإصابة 6 جنود في إطلاق النار، خمسة منهم إصابات طفيفة وواحد متوسطة. كما أصيب سائق الحافلة بجروح متوسطة، وسارع بالاتصال مع الجيش الذي أرسل طائرة هليكوبتر إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وقال أحد المسعفين في نجمة داود الحمراء: "رأينا خارج الحافلة مصابين بطلقات نارية، تعالجهما قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي. أحد الجرحى كان السائق، ويبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، والآخر كان أصغر منه. كانوا بكامل الوعي فقدمنا لهما العلاج الطبي ونقلناهما إلى المروحية التي هبطت في مكان قريب ونقلتهم إلى مستشفى رمبام في حيفا".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في جيش الاحتلال أن "حافلة الجنود من لواء الكفار سافرت من تل أبيب إلى منطقة التدريب، وبعد وصولها إلى مفترق بكاعوت سارت خلفها سيارة المهاجمين لعدة دقائق، لا أعرف ما إذا كانوا يعرفون أن الحافلة تقل جنودًا. وعندما وصلوا إلى الحافلة، تجاوزوها ألقوا مادة قابلة للاشتعال على الجانب الأيسر من الحافلة وعلى الجهة الأمامية منها. وعندما أكملوا تجاوزها، وابتعدوا عنها قليلًا، أطلقوا النار عليها. ولما أصيب السائق قام قائد الفصيل بحرف الحافلة نحو جانب الطريق، ومن ثم قام قائد الفصيل، وربما جندي أو اثنان، بإطلاق النار باتجاه سيارة المهاجمين من النافذة الأمامية، فهربوا من هناك ".

وكما يتضح من التحقيق، بعد إطلاق النار ومحاولة إحراق الحافلة، أشعل المهاجمون زجاجة حارقة لكنها اشتعلت داخل السيارة، قبل أن يتمكنوا من رميها باتجاه الحافلة. ونتيجة لذلك، اندلع حريق داخل سيارتهم فاتجهوا نحو طريق ترابي يتجه نحو مدينة طوباس. وقفز المسلحان من السيارة، فيما واصل السائق القيادة لمسافة 200 متر أخرى، قبل أن يقفز منها أيضًا. وهكذا تم تحديد مكانهما واعتقالهما، وفي هذه الأثناء كانت قوة من شرطة الاحتلال في طريقها إلى موقع الهجوم، وشاهدت الدخان المتصاعد من السيارة فوصلت إلى هناك، واعتقلت "المهاجمين".

وقال مسؤول في الشرطة أن "رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث شاهدوا المهاجمين ملقيين على الأرض وقد أصيبا بحروق في جميع أنحاء جسديهما، ولكن المهاجم الثالث تمكن من الهرب من مكان الحادث، وتم نقل المهاجمين، وعدد من الجنود المصابين، إلى مستشفى العفولة".

وحسب الصحيفة العبرية فان "التحقيق الأولي مع المهاجمين كشف أن أحدهما يحمل بطاقة هوية زرقاء، وهو ابن لامرأة من قرية المكر، في قضاء عكا، وأن الآخرين، كما يبدو زوجها وابن أخيه من الضفة الغربية".

وذكرت القناة 12 في تلفزيون الاحتلال، أن الجيش يواصل عمليات البحث عن سائق السيارة، في منطقة طوباس وطمون، شرقي نابلس. وفي الوقت نفسه، نفذت اعتقالات في محاولة للقبض على من ساعد المهاجم الثالث على الفرار.

ووصف مسؤول أمن احتلالي الوضع في الضفة بانه "بالغ التعقيد".

وحسب "يسرائيل هيوم"، فإن أجهزة امن الاحتلال تخشى من اندلاع موجة جديدة من العمليات قبل الأعياد اليهودية، لافتة الى سلسلة من العمليات التي وقعت مؤخرا ضمن اهداف عسكرية واستيطانية، من بينها، إطلاق النار على حافلة بالقرب من عوفرا، والهجوم عند مقام يوسف الذي أصيب فيه خمسة مستوطنين، وعملية الطعن بالقرب من كريات أربع التي أصيب فيها جندي بجروح خطيرة، وعثور شرطة الاحتلال على أربع عبوات أنبوبية في شاحنة بالقرب من تقوع، واشعال شبان إطارات وضعوا بداخلها أسطوانة غاز، على طريق 465.

وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال كما نقلت عنه الصحيفة الإسرائيلية "المنطقة تغلي، وهذه حقيقة. لقد تمكنا من إحباط بعض الهجمات قبل وقوعها، والبعض الآخر لا".

وأشارت الى ان عملية البقيعة في الاغوار الشمالية التي استهدفت امس حافلة للجنود "تضيف طبقة أخرى إلى الوضع المتفجر في الضفة، وتشير هذه العملية إلى تغيير في وجه الأمور، حيث إنها ليست حالة إطلاق نار على قوات الجيش التي تدخل لتنفيذ عمليات اعتقال في نابلس أو جنين، بل هي هجوم مخطط ومباشر مع احتمال حدوث أضرار قاتلة".

ونوهت الى قلق متزايد في أوساط أجهزة الامن الإسرائيلية من ازدياد العمليات ضد الاحتلال لافتة الى ان الشهر الماضي شهد 11 عملية إطلاق نار وطعن في الضفة الغربية".

وفي أعقاب عملية الغور، قرر الاحتلال "رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد، ونشر الكثير من قوات الشرطة للقيام بأنشطة أمنية في الأماكن الحساسة والمزدحمة".

وحسب يسرائيل هيوم بان دولة الاحتلال لم تكن بانتظار وقوع عملية البقيعة بالأغوار "كي تقرر انها دخلنا مرحلة جديدة من الصراع في الضفة. بالنسبة لهم، تشير موجة الهجمات المتزايدة والتصعيد في المنطقة إلى اتجاه واضح، وأن الانتفاضة أصبحت هنا بالفعل".