بنك فلسطين يطلق الفوج السادس من برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini-MBA للرياديات وصاحبات الأعمال

وطن: أطلق بنك فلسطين في مقره الرئيسي بمدينة رام الله مؤخراً، الدورة السادسة من برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini-MBA، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ومنتدى سيدات الأعمال وشركة إيرنست اند يونغ، بحضور السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، ومشاركة 40 سيدةً من صاحبات الأعمال من مختلف محافظات الوطن وخريجات أفواج سابقة، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي – فيديو كونفرنس التي جمعت الحضور في رام الله وغزة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير خطط سيدات الأعمال القياديات لشركات صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين. من خلال تعزيز مهاراتهن ورفع قدراتهن على إدارة أعمالهن واتخاذ القرارات في مجالات مختلفة، منها؛ التخطيط الاستراتيجي والمالي، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى تشبيكهن مع خبيرات وخبراء محليين ودوليين، وشهد هذا الفوج إقبالاً كبيراً من صاحبات الأعمال للانضمام إليه، حيث تم تلقى البنك أكثر من 500 طلب انضمام لمشاريع السيدات، في حين تم اختيار 40 مشروعاً منها لتقديم التدريب المتخصص لصاحباتهن.

وفي كلمته خلال إطلاق البرنامج للفوج السادس، عبر مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن سعادته بإطلاق البرنامج بحضور المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال السيدة دعاء وادي، والسيد فايز عباهرة من شركة إيرنست اند يونغ وذلك لمساهمتهم الكبيرة في تقديم خبراتهم ودعمهم للتدريب في لقاءات متخصصة، والتي تسعى لصقل مهارات السيدات المشاركات في قيادة مشاريعهن في النواحي المالية والتسويقية والإدارية.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين وضمن استراتيجيته من خلال برنامج فلسطينية وبرامجه المصرفية الأخرى، يولي اهتماماً خاصاً بمختلف الشرائح المجتمعية، بما يشمل شريحة النساء، مؤكداً أن البنك سيواصل تعزيز قيمه وترسيخها تجاه هذه الفئة الهامة من مجتمعنا، ما يسهم في خلق التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الشمول المالي.

وأشار الشوا أن المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها وقدرتها على التميز والتفوق في إطلاق وتطوير المشاريع في شتى المجالات وأشاد بالمجموعة المميزة لهذا الفوج التي تقود مشاريع في مجالات الهندسة، والقانون، والتعليم، والرياضة، والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات التي لم تعد حكراً على فئة معينة. كما أن بدء أي مشروع وتنميته، هو من أقوى الأدوات التي تمكن النساء من مواجهة التحديات، لبناء حياة أفضل لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن.

وبين الشوا أن بنك فلسطين من خلال فلسطينية يقدم عدد من البرامج والمنتجات المصرفية، حيث أطلق مؤخراً حزم فلسطينية لرائدة وسيدات الأعمال بهدف تلبية متطلباتهن البنكية، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة. بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتي تشمل الإنترنت البنكي وتطبيق بنكي.

كما شاركت السيدة وجدان شومر والسيدة غدير السقا، وهما خريجتان من الفوج السابق ومن قصص النجاح التي يفتخر بها البرنامج، تجاربهن خلال مشاركتهن في البرنامج، والأثر الكبير الذي انعكس على إداراتهن وإنجازاتهن، كما أشرن إلى المتابعة المستمرة التي يوليها البرنامج لخريجاته كدراسة احتياجاتهن للخدمات غير المالية والاستشارية وتطوير تدريبات أو ندوات تتناسب معها. بالإضافة لتشبيكهن مع المؤسسات الشريكة.

يذكر أن برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال Mini-MBA يعتبر جزءاً من برنامج فلسطينية الذي تم إطلاقه في العام 2014 بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية وتشبيكها بمختلف البرامج والتدريبات والخبيرات والخبراء والفرص من خلال شبكة من الشركاء المحليين والدوليين، بالإضافة لتوفير منتجات مصرفية مخصصة لها؛ حيث استفادت 16,000 سيدة من أكثر من 1,050 ورشة ولقاء تم عقدها بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الشريكة المحلية والدولية، كما يتضمن برنامج فلسطينية صفحة متخصصة على الموقع الإلكتروني وموقع الفيسبوك الذي يزود صاحبات الأعمال بالنصائح والإرشادات والمعلومات التي تهمها في المجالات المالية وتطوير الأعمال.