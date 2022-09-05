وفاتان و259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2667 حالة تعاف

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل وفاتين، و259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2,667 حالة تعاف في الفترة ما بين 28 آب الماضي – 4 أيلول الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 87 في الضفة، و172 في قطاع غزة.

فيما توزعت حالات التعافي على النحو التالي 148 في الضفة، و2483 في غزة.

وأشارت إلى أن 15 مصابا بكورونا يعالجون في المستشفيات، بينهم 9 في العناية المكثفة: و4 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.