الضفة .. ليلة من الاشتباك

وطن: عاشت الضفة الغربية ليلة جديدة من الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال في أكثر من مدينة وبلدة، أمتد من جنين الى بلدة قباطية مرورا بنابلس وطوباس.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال بـ صليات من الرصاص خلال تنفيذها عمليات دهم واقتحام واعتقالات.

وعاشت الضفة في 24 ساعة الماضية، أحداثا متسارعة، تنذر باتساع دائرة المواجهة والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، بدأت بعملية الاغوار الفدائية التي أصيب بها 7 جنود من جيش الاحتلال، وصولا الى استهداف جنود الاحتلال قرب النبي صالح واصابة 4 منهم بجروح مختلفة، الى جانب عدة عمليات إطلاق نار استهدفت حواجز الاحتلال المنتشرة في الضفة، والقاء الزجاجات الحارقة تجاه حافلات المستوطنين ودوريات جيش الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين، حيث تصدى لها مقاومون واشتبكوا معها، في حين شهدت بلدة قباطية القريبة اشتباكات عنيفة هي ايضا.

وأصيب شاب بجروح خطيرة بالرأس خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا مخيم العين في مدينة نابلس، وقد امطروها المقاومون بالرصاص خلال ذلك.

واشتبك الشبان مع قوات الاحتلال، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، حيث أصيب شابان بجروح بعد أن دهستهما آلية عسكرية لجيش الاحتلال .

كما شهدت مدينة طوباس اشتباكا مسلحا بين المقاومين وقوات الاحتلال.

