إصابة جنديين باستهداف برج عسكري قرب قرية النبي صالح برام الله

وطن: أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء الأحد، إصابة جنديان من قوات الاحتلال، جراء إطلاق شبان "كوع" عبوة مصنعة محلياً، تجاه برج عسكري إسرائيلي قرب قرية النبي صالح بمدينة رام الله.

وأفادت القناة السابعة العبرية، إن سيارة مسرعة يستقلها عدد من الشبان، أطلقوا قنبلة يدوية محلية الصنع، باتجاه برج عسكري بمنطقة مستوطنة "نفيه تسوف" بمحيط رام الله.

وأشارت إلى أن قوة كبيرة لجيش الاحتلال حضرت إلى مكان العملية ويجري تطويق المنطقة وتمشيطها ومطاردة المنفذين.