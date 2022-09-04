حزب الشعب: تنفيذ أحكام الإعدام الجديدة في قطاع غزة مخالف للقانون الأساسي ويفتقر لضمانات المحاكمة العادلة

وطن: اعتبر حزب الشعب الفلسطيني ان تنفيذ خمسة أحكام إعدام جديدة من قبل أجهزة حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، يشكل انتهاكاَ صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وللالتزامات التي فرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وأكد الحزب في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، يقول: انه ووفقاَ لما ذكرته بعض منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومنها توثيقات ومتابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فإن تنفيذ عملية الإعدام وما سبقها من محاكمات شابها العديد من المخالفات، مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني بما فيها تصديق الرئيس على ذلك.

وفي الوقت الذي أكد فيه حزب الشعب على الحق في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته في أي جريمة من جرائم الخيانة الوطنية أو القتل العمد وغيرها من الأفعال الجنائية والتي هي محط إدانة واستنكار من كل أبناء شعبنا، إلا انه جدد موقفه الرافض لأي عقوبات لا تصدر عن المحاكم المختصة وعن القضاة الطبيعيين، مشدداَ على وجوب توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة لكل متهم، وذلك وفقاَ لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتزامات دولة فلسطين باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.