ايران: توقيف بهائيين للاشتباه بارتباطهم بدولة الاحتلال الاسرائيلي

وطن: أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 12 شخصا من أتباع الديانة البهائية المحظورة في ايران، على خلفية شبهات بارتباطهم بدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأوردت وكالة "إرنا" الرسمية ليل السبت أن "مديرية الأمن العامة في محافظة مازندران (شمال) أعلنت تفكيك الخلية المركزية لتنظيم البهائية"، مشيرة الى "رصد واعتقال 12 عنصراً من تنظيم البهائية في مدن مختلفة من المحافظة".

وأضافت "تم تدريب اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة +بيت العدل+ الصهيونية الموجودة في الأراضي المحتلة، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران".

وتعود جذور هذه الديانة الى القرن التاسع عشر في ايران وهي تدعو الى الوحدة بين كل الشعوب والمساواة. ويؤمن أتباعها بتعاليم بهاء الله المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه أحد أنبياء الله وآخرهم.

ويعد أتباعها بالملايين في العالم، ويقدر عددهم في إيران بنحو 300 ألف.

وفي حين تكفل الجمهورية الإٍسلامية ذات الغالبية الشيعية، للعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين"، وغالبا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بدولة الاحتلال الاسرائيلي، عدوها الاقليمي اللدود.

وأعلنت ممثلة "الجامعة البهائيّة العالميّة" في مكتب الأمم المتّحدة في جنيف سيمين فاهانده أن 13 بهائيًا أوقفوا في محافظة مازندران.

وقالت في بيان "معظم التوقيفات حصلت في منزل حيث كان شباب يدرسون ويناقشون دور التعليم في التقدم الاجتماعي".

وتحدثت عن "245 حادثة اضطهاد خلال الأيام الـ32 الماضية ضد البهائيين في إيران" بما في ذلك خصوصًا "توقيفات" و"حبس" أشخاص.

وأكدت فاهانده أن "الحكومة الإيرانية لا تمنع هؤلاء الشباب من الدخول إلى الجامعات فحسب إنما أيضًا من التجمع لمناقشة مواضيع مهمّة بالنسبة لجيلهم".

وكانت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أعلنت في الأول من آب/أغسطس توقيف عدد من أتباع الديانة البهائية بشبهة التجسس، من دون أن تحدد عددهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا يدعو طهران الى وقف "المضايقة" و"الترهيب" و"التوقيف الاعتباطي" لأتباع أقليات دينية والافراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.