للعام العاشر.. شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توقع اتفاقية لرعاية الفريق النسوي لسرية رام الله الأولى

وطن: وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي مع سرية رام الله الأولى اتفاقية لتجديد رعاية الفريق النسوي لكرة القدم التابع للسرية للعام العاشر على التوالي، وذلك في مقر الشركة بحضور كل من مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي عماد الهندي، رئيس مجلس إدارة السرية ميشيل قريطم، وعضو مجلس الإدارة نادية مصلح، والمدير التنفيذي خالد عليان.

وحول الاتفاقية، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "نفخر برعايتنا المتواصلة للفريق النسوي لكرة القدم في سرية رام الله الأولى، والذي استطاع أن يثبت جدارته ونجاحه عاماً بعد عام، والتي كان آخرها تأهل الفريق للأدوار المتقدمة في بطولة كأس النرويج، مؤكداً بأنه مثال للمرأة الفلسطينية الرياضية، التي تستطيع أن تحقق وتنجز وتنجح، آملاً بأن يكون هذا الدعم مساهمة في النهوض بالرياضة النسائية وإبقائها على الخارطة الرياضية الفلسطينية.

وأضاف الهندي، "إن هذه الاتفاقية ما هي إلا بمثابة شراكة حقيقية مع مؤسسة عريقة نسعى من خلالها للمساهمة في تعزيز وتطوير قدرات ومواهب الشباب الفلسطيني من كلا الجنسين وفي مختلف المجالات الكشفية، والرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، والتي تأتي ضمن تحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في دعم الشباب والاستثمار بقدراتهم للنهوض بواقع أفضل لمجتمعنا الفلسطيني، مشيداً بإنجازات سرية رام الله الأولى، ومثمناً جهودها في تنشئة جيل يحمل أفضل الصفات المتمثلة في العطاء والانتماء.

من جهته، شكر ميشيل قريطم رئيس مجلس إدارة سرية رام الله الأولى شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها المتواصل للفريق النسوي التابع للسرية، مثمناً دورها في الارتقاء بالقطاع الرياضي وحرصها المتواصل على النهوض باللاعبين واللاعبات من خلال الاهتمام بالأندية والفرق الرياضية ومتابعة أنشطتها.

وقال قريطم، إننا ومنذ نشأتنا هدفنا الأول هو الشباب والشابات، وتعزيز وتطوير قدراتهم، مؤكداً أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تنطلق بالسرية نحو آفاق ومجالات أوسع تبني من خلالها جيلاً منجزاً معطاءً، مشيراً بأن هذا الدعم المقدم من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي للشباب والرياضة من شأنه أن يرتقي بالواقع الرياضي ويساعد الرياضيين الفلسطينيين على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

يشار إلى أن سرية رام الله الأولى تأسست عام 1927 كإحدى أولى المؤسسات الكشفية في فلسطين التي تعنى بالأنشطة الشبابية الكشفية، لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب الفلسطيني. والتي تحولت فيما بعد، بعد اتساع برامجها إلى مؤسسة مجتمعية أهلية تقدم خدماتها لأفراد المجتمع الفلسطيني كافة، من خلال أنشطتها المتعددة التي تستهدف الفئات والشرائح الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.