حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تكرم المتفوقين في محافظة طولكرم

وطن: بحضور 670 طالب متفوق، و الاف المواطنين أقامت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقطاعها الشبابي في ذكرى انطلاقتها العشرين حفل تخريج الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدلات 90 وأكثر في محافظة طولكرم .

‎واستهل افتتاح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب المتفوق براء مثقال خضر وتلاها السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .

‎ورحب أحمد الدرك منسق القطاع الشبابي للحركة الضيوف الكرام بكلمة ألقاها باسم الحركة في محافظة طولكرم وافتتح كلمته بتحية للأسرى واستذكر نضالاتهم وأثنى على الزملاء الطلبة تفوقهم شاكراً الأهل على دعمهم و اسنادهم . وأوضح الدرك بايجاز ماهية تجمع المبادرة الطلابي والدور الكبير الذي يقوم فيه التجمع في العمل النقابي داخل الجامعات والمدارس .

وفي مستهل كلمته هنأ الأمين العام للحركة د. مصطفى البرغوثي المتفوقين على تفوقهم ووجه التحية إلى الآباء والأمهات والمعلمين وكل من ساهم في هذا التطور العلمي، واستذكر الشهداء الأبطال وعلى رأسهم الشهيد إبراهيم النابلسي وكل شهداء فلسطين كما أكد على نضالات الأسرى وانتصارهم على الاحتلال والتي كان أخرها انتصار الأسير البطل خليل عواودة بعد إضراب استمر لمدة ستة أشهر.

وشدد د. البرغوثي على ضرورة تطبيق قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي لما فيه من أهمية في خدمة جميع الطلبة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، مؤكدا على تطبيق قانون ضمان اجتماعي عادل لما فيه من أهميه كبيرة لضمان كرامة الإنسان الفلسطيني ويقوم بتوفير حياة كريمة لجميع الفلسطينيين و خاصة لأولئك الذين يتعرضون لظروف خاصة تحرمهم من القدرة على العمل.

ووجه د. البرغوثي الشكر لكافة كوادر الحركة في طولكرم على جهودهم في خدمة الطلبة

‎وفي نهاية المهرجان القى الطالب المتفوق محمد سمير منصور غانم كلمة المتفوقين شاكرا فيها تجمع المبادرة الطلابي على هذا المهرجان الضخم والعملية التعليمية على سبل توفير أجواء تعليمية تتيح للطلبة التفوق والإبداع .

‎حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية/ فرع طولكرم