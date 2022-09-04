إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، جراء قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باطلاق القنابل الغازية باتجاه مدخل قرية عنزة جنوب جنين.

ونصب جنود الاحتلال على شارع جنين - نابلس قرب قرية عنزة حاجزًا تعرض للرشق بالحجارة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق القنابل الغازية ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال عززت من تحركاتها وانتشارها في عدة مناطق حول مدينة جنين، وأقامت حواجز عسكرية على مداخل بلدات يعبد، عرابة، والجلمة، وأوقفت المركبات ودققت في هويات ركابها.

المصدر: (القدس)