مجموعة مستشفى سانت جون للعيون تفتح عيادتها الجديدة في بلدة كفر عقب

وطن: افتتحت مجموعة مستشفى سانت جون للعيون أمس السبت، عيادة طب العيون الجديدة في بلدة كفر عقب، حيث حضر الافتتاح رئيس مجلس أمناء مجموعة سانت جون السير أندرو كاش، ومجموعة من الشخيصات المرموقة الممثلة عن مجموعة السانت جون في المملكة المتحدة، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مجموعة من الممثلين عن القطاع الصحي في الضفة الغربية والقدس.

وفي كلمة لرئيس مجلس الامناء، قال السير أندرو كاش :" قدمت مجموعة مستشفيات سانت جون خدمات نوعية في مجال طب العيون للشعب الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1882، كما أكد على أن افتتاح العيادة الجديدة في كفر عقب، هو استمرار لتقديم هذه الخدمات مع ضمان شموليتها."

وأشار الدكتور أحمد معالي، المدير التنفيذي لمجموعة مستشفى سانت جون إلى أن عيادة كفر عقب من شأنها أن تخفف المعاناة عن سكان تلك المناطق من الذهاب إلى مدينة القدس وانتظار إصادر تصاريح الدخول لتلقي خدمات طب العيون، حيث ستعمل عيادة كفر عقب على تقديم خدمات رعاية العيون عالية الجودة على يد أطباء وأخصائيي مجموعة مستشفى سانت جون للعيون وعلى مدار 5 أيام في الأسبوع.

كما أكد د.معالي أن عيادة مستشفى سانت جون في كفر عقب، ستعمل على تقديم خدمات الرعاية الأولية للعيون، وعمل العديد من الصور الطبية للعيون باستخدام أحدث الأجهزة وأكثرها كفاءة، وتوفير علاجات أمراض العيون لحوالي 15 ألف مريض سنوياً، يسكنون في كفر عقب، ومدينة رام الله، والقرى والمناطق المحيطة.

ووضح الدكتور معالي أن مستشفى سانت جون للعيون يهدف دائماً إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف وصول الخدمة الصحية لكافة المواطنين على اختلاف مواقع سكنهم، حيث تقدم المجموعة خدماتها في القدس، والخليل، وعنبتا، وكفر عقب، وقطاع غزة، لاكثر من 134,000 مريض سنوياً.



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