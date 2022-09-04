"مساواة" ومنظمة "البيدر" تنظمان نشاطا توعويا رابعا حول الحقوق الاقتصادية للتجمعات البدوية في تجمع راس العين البدوي

وطن: نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" اليوم، نشاطا توعويا قانونيا رابعا في تجمع راس العين البدوي حول "الحقوق الاقتصادية للتجمعات البدوية"، لتعريف واطلاع المواطنين في تلك المناطق المهمشة على جوهر حقوقهم الاقتصادية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) والتي يتمتع بها الفلسطينيون على قدم المساواة، والتي تستهدف التجمعات البدوية كمناطق مهمشة وبعيدة ولا تحظى بحقوقها الدستورية.



وقد جرى تنفيذ هذا النشاط للتعريف بالحقوق الاقتصادية للبدو كحقوق دستورية يكلفها القانون الأساسي، حيث تحدث الباحث والناشط النقابي الأستاذ ابراهيم ذويب في هذا النشاط عن اهمية تمتع التجمعات البدوية بحقوقهم الاقتصادية لما له من اثر في حياة البدو، وعن اهمية تعريف البدو بتلك الحقوق، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع الفلسطيني، ويأتي هذا النشاط كحلقة رابعة ضمن حلقات سابقة تم تنفيذها في تجمعات بدوية اخرى، والتي جاءت تحت عنوان (الحقوق الدستورية للمواطنين في التجمعات البدوية).

وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان لها اليوم، إن هذه الانشطة التوعوية في الحقوق الاقتصادية، تهدف الى رفع مستوى الوعي القانوني لدى التجمعات البدوية بضرورة تمتعهم بتلك الحقوق كمواطنين فلسطينيين إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني وذلك للخروج بهم من دوائر الاقصاء والتهميش الى دوائر الدمج والمشاركة الفاعلة.



وأضافت "البيدر" في بيانها بأن تنفيذ عملية التوعية القانونية في التجمعات البدوية ستمضي قدما بالشراكة مع "مساواة"، من اجل الارتقاء بالمجتمع البدوي، والعمل على ضرورة استفادة تلك التجمعات المهمشة من حقوقهم الاقتصادية بما يؤدي الى دفع غائلة الفقر والبطالة عن تلك التجمعات.