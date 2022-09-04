الاحتلال يعتقل شابين من جنين بتهمة تنفيذ عملية الأغوار

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد وليد تركمان (غوادرة)، واحمد ماهر تركمان (غوادرة) في الأغوار الشمالية.

واتهمت سلطات الاحتلال الشابين بتنفيذ العملية الفدائية التي وقعت صباح اليوم في الأغوار، اثر اطلاق النار على حافلة تقل جنود الاحتلال.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار.

وذكرت مصادر أن الإحتلال نقل الشابين الى مستشفى "رمبام" بحيفا، وهما مصابان بحروق بالغة دون الكشف عن حالتهما الصحية.