أستون فيلا يفرض التعادل على مانشستر سيتي

وطن: فرض أستون فيلا المتعثر التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لهدف، أمس السبت، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

أقيمت المباراة على ملعب فيلا بارك، وافتتح هالاند التسجيل، قبل أن يتعادل ليون بايلي لأستون فيلا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستهل مانشستر سيتي المباراة بقوة في الشوط الثاني، وتمكن كيفين دي بروين من التوغل من الجانب الأيمن، ثم أرسل كرة عرضية متقنة انقض عليها إيرلينغ هالاند بقوة ورشاقة مسجلاً الهدف الأول.

وواصل هالاند بذلك "انطلاقته المرعبة" في البريميرليغ إذ وصل للهدف العاشر في أول ست مباريات له في البطولة، كما أن هذه هي التمريرة الحاسمة الـ90 لدي بروين في الدوري الإنكليزي.

وعلى الرغم من الهجمات المتتالية لسيتي والمحاولات الكثيفة لهالاند لمضاعفة النتيجة إلا أن لاعبي أستون فيلا تمكنوا من مباغتة الضيوف، وتسجيل هدف التعادل الرائع عندما توغل جاكوب رامسي، ثم أهدى تمريرة حاسمة رائعة لبايلي الذي سددها مباشرة في الشباك معلناً هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ورفع سيتي بذلك رصيده إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني بفارق الأهداف أمام توتنهام وبفارق نقطة خلف أرسنال الذي ضمن إنهاء المرحلة في الصدارة.

من جانبه أوقف أستون فيلا سلسلة هزائمه وحقق أول تعادل له هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 4 نقاط.

المصدر: beinsports