الالاف يشيعون جثمان الشهيد موسى أبو محاميد في بيت لحم

وطن: شيع الاف المواطنين بعد ظهر اليوم الاحد، جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي بجنازة عسكرية باتجاه منزل ذويه في بيت تعمر شرق بيت لحم، حيث ستقام صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة بيت تعمر التاريخية القديمة.

وكانت قوات الاحتلال، سلمت أمس السبت، جثمان الشهيد أبو محاميد، ونقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

والشهيد أبو محاميد أسير سابق، أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال في فترات اعتقال متفرقة، وأصيب برصاص الاحتلال في قدمه عام 2013.

وكان نادي الأسير، أعلن صباح أمس الأول، عن استشهاد أبو محاميد (40 عاما) في مستشفى "اساف هاروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

واعتقل أبو محاميد على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد صباح الجمعة.