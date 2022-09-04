الهيئة المستقلة تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في قطاع غزة

وطن: أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تنفيذ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/9/2022، أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين، ما يشكل تنكراً للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة حماس بعدم تنفيذ احكام اعدام جديدة في قطاع غزة.

ووفق توثيقات الهيئة ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني. فقد صدرت بعض أحكام الإعدام عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الامر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافاً لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة. كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق ان قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد تعرضهم للتعذيب اثناء فترة التحقيق والاستجواب. كذلك فإن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزاً، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تخضع الاحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني. ومن غير الواضح ما هي المعايير التي تم الاستناد اليها في تنفيذ احكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص الخمسة في حين ان عدد من يواجهون عقوبة الإعدام في قطاع غزة تصل الى عشرين شخصا على الأقل.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حق المجتمع في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته، إلا انها تؤكد ان اية عقوبات يجب ان تصدر عن محاكمات تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما أنها تؤكد أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وطالبت الهيئة بما يلي:

- حركة حماس الإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ احكام اعدام إضافية، وصدور اعلان رسمي عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أي حكم اعدام مستقبلا وتجميد احكام الإعدام الصادرة.



- المحاكم في قطاع غزة التوقف عن اصدار احكام الإعدام علما بان عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في احكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.

- وقف عرض مدنيين امام المحاكم العسكرية، واحالة من تتم محاكمتهم حاليا امام محاكم عسكرية الى المحاكم النظامية المختصة.

أحكام الإعدام التي نفذت اليوم، شملت الحالات التالية:

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، (44عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30/10/2009، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وصدر بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية العليا بتاريخ 18/4/2016، أُيد بالتماس إعادة النظر لهيئة القضاء العسكري بتاريخ 19/7/2016، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.



الإعدام شنقاً بحق المدان (خ، س)، (54عاماً)، من مدينة خانيونس، وموقوف بتاريخ 15/2/2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وأصدر المحكمة العسكرية العليا بحقه حكماً نهائياً بتاريخ 1/2/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.

الإعدام شنقاً بحق المدان (إ، ع)، (43عاماً)، من مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 1/3/2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، وصدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة النقض بتاريخ 29/10/2008. ولا يزال يحاكم أمام القضاء في قضية مقتل مواطن آخر بعد هروبه من السجن، حيث أصدرت محكمة بداية غزة بتاريخ 21/5/2020 حكماً بالإعدام، ولا تزال هذه القضية منظورة امام القضاء، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.

الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز)، (30عاماً)، من شمال غزة، وموقوف بتاريخ 30/9/2013، وذلك بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، حيث أيدت محكمة النقض بتاريخ 12/7/2020 حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/3/2020، وهو حكم مؤيد لحكم محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 9/9/2018، وتم تنفيذ الحكم في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بمدينة غزة في منطقة أنصار بمدينة غزة.

الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق)، (26عاماً)، من شمال غزة، موقوف بتاريخ 14/7/2022، وذلك بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين، حيث أيدت المحكمة العسكرية العليا (بصفتها محكمة نقض) بتاريخ 21/8/2022 حكم الإعدام الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 14/8/2022، والمؤيد لحكم المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 1/8/2022، وتم تنفيذ الحكم في مهبط الطيران في منطقة أنصار بمدينة غزة.