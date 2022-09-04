محدث| 6 إصابات في إطلاق نار على حافلة للمستوطنين في غور الأردن

وطن: أصيب 6 مستوطنين، بعملية إطلاق نار في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حافلة لجنود الاحتلال بالرصاص على شارع 90 قرب منطقة الحمرة بالأغوار.

وتحدثت جهات طبية اسرائيلية عن 6 إصابات على الأقل، وأن بين المصابين، سائق الحافلة، وان اثنتين من الاصابات وصفتا بالمتوسطة واثنتين طفيفة جراء اطلاق النار الذي استهدف الحافلة في منطقة غور الاردن.

وهرعت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال الى مكان العملية، وتم نقل المصابين بطائرة مروحية.

وحسب موقع "واللا": العبري فإن إطلاق النار الذي استهدف الحافلة تم من مركبة كانت تمر من المكان، وأن الحديث يدور عن حافلة للجنود.

وذكرت مصادر اسرائيلية أنه "تم اعتقال مشتبهين بإطلاق النار".