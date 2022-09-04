رياض سيف يكتب لوطن.. نقابة الفنانين الفلسطينيين.. إلى أين؟؟

منذ سنوات عديدة كان لدى الفنان الفلسطيني حلم بإنشاء نقابة للفنانين الفلسطينيين تعني بشؤونهم وتنظم أمور حياتهم، وتضمن لهم العيش الكريم عبر مؤسسة دستورية ترعى احتياجاتهم ليقوموا بدورهم الوطني بخدمة قضيتهم عبر تطوير ابداعاتهم لنقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبهم بصورة لائقة، ايماناً منهم بدور الاعلام في معركة المصير التي يخوضونها مع الاحتلال، في زمن أصبح فيه الاعلام اقوى وأشد من كل اسلحة الفتك مهما عظمت.

وفي ظل التهميش الذي يعانيه الفنان الفلسطيني من قبل مؤسساته الوطنية، كان لابد له أن يناضل من أجل تفعيل انشاء نقابة تدافع عن حقوقه، وتقف سداً منيعاً امام كل من يحاول أن ينتقص من رسالته، أو يقلل من تأثيرها، غرضه الخروج من مأزق فرض عليه ظلماً وهو كاره له ولا يعترف به، المأزق الذي يسمى -اتحاد الفنانين التعبيريين/ أحد فروع منظمة التحرير- الذي لا يملك من أمره سوى الانصياع لرغبات السلطة في التهليل للحزب الاوحد مما شكل عبئاً على الفنان الفلسطيني بدل أن يشكل رافعة، كونه صورة باهتة معلقة على جدران السلطة كحجة واهية بأن هذا الجسم هو المتاح ولا بديل عنه .

وبعد أن فاض الكيل بالفنان الفلسطيني، ووصل به الامر الى حد نفاذ الصبر، قرر مع نهاية عام 2020م البحث عن مخرج من حالة التهميش والاذلال والعوز التي يعيشها، لذا وبتاريخ 9/12/2020 انشأ بعض الفنانين صفحة على الواتس أب بعنوان ( مشروع نقابة الفنانين الفلسطينيين) لتكون منبرا جامعا يعبر فيه الفنانون عن تطلعاتهم نحو تحقيق حلم طال انتظاره من سنوات طويلة . وزيادة في التأثير واثبات الوجود تنادى البعض منهم الى اجتماع بتاريخ 21/2/2021 لمناقشة ترشح مثقفين وفنانين للانتخابات التشريعية، لعلهم بذلك يجدون من يدافع عن حقوقهم ويتبنون مطالبهم في انشاء جسم نقابي يدفع عنهم غائلة تسلط بعض المسئولين في الاعلام الذين لا يهمهم سوى مصالحهم ويسوءهم أن يكون هناك جسم قانوني يحد من منافعهم ويقوض مزاياهم ومكتسباتهم غير المشروعة، التي فاحت رائحة فضيحتها واستشرت على حساب تهميش الفنان الفلسطيني بل واذلاله في لقمة عيشه، فلا انتخابات حصلت ولا امنية تحققت.

وفي خطوة أخرى متقدمة تم الاعلان من قبل المهتمين بالشأن الفني وبتاريخ 19 اغسطس عن تشكيل هيئة الدراما الفلسطينية كمؤسسة وطنية. وتبين لاحقاً أنها مجرد مسمى كان غايتها لدى البعض بدء حراك فني وفي الحقيقة كانت لدى السلطة لذر الرماد في العيون لا أكثر.

ومع اصرار الفنانين على المضي قدما نحو تحقيق هدفهم لإنشاء نقابتهم وبجهود بعض الفنانين وعلاقتهم الشخصية تم تحديد موعد بتاريخ 22 سبتمبر 2021م . للقاء يجمع بين مفوض المنظمات الشعبية اللواء توفيق الطيراوي والفنانين الفلسطينيين لمناقشة الامر. وخرج الجميع من الاجتماع بتفاؤل كبير بعد أن تعهد اللواء بالعمل مع الفنانين لتحقيق طموحاتهم، بل وتبنى مطالبهم امام الجهات العليا بالسلطة، وتم تعيين لجنة متابعة من قبل الفنانين الفلسطينيين تبادر في تشكيل لجنة تأسيسية. وبالفعل تم تسليم اسماء اللجنة التأسيسية للواء الطيراوي، املاً بالخروج بمرسوم رئاسي – في غياب العمل التشريعي- بعد أن تتم اللجنة التأسيسية انهاء مهامها من تجهيز مقر للنقابة واعتماد نظام تأسيسي، ما يتطلب قرابة عام لبدء النشاط القانوني للنقابة.

وبغض النظر عن بعض التجاوزات والانحرافات ورغبة البعض من الفنانين في محاولة تحقيق مصالح شخصية مريبة في مرحلة تدعو للتكاتف بدل التنافر، وهو الحال الذي أدى الى تعطيل حراكات سابقة منذ سنوات طويلة، دافعه مغرض ولا أستبعد أن يكون بتشجيع وتدخل من بعض مسئولي الاعلام الذين يضرهم أن يكون للفنان الفلسطيني كيان أو حتى وجود (ولعلي أوضحت في عدة مقالات سابقة وبالأرقام، الفساد الذي طال المؤسسة الاعلامية الفلسطينية منذ نشأتها على يد عرابها هشام مكي حتى يومنا هذا).

ورغم ذلك كله بقي الامل قائماً، لكني من خلال خبرتي وتعاملي المباشر مع مسئولي الاعلام بفلسطين وعلى مدى عشر سنوات كامله قضيتها بالعمل الاعلامي في فضائية هشام مكي وخلافي الجذري معه، ومن خلال عملي في محطات تلفزيونيه أخرى كنت أدرك أن الطريق محفوف بالصعاب، وأن كل الوعود التي خبرتها ماهي الا فقاعات في الهواء. ولذا كتبت على صفحة مشروع نقابة الفنانين ومع مطلع شهر حزيران 2022م تغريدة طويلة ملخصها ( ما زلت أجزم أن هناك من مسئولي الاعلام الفلسطيني من اصحاب السلطة والقرار وممن رأيتهم في احدى جلسات اجتماع الفنانين مع اللواء الطيراوي خلال اختيار اللجنة التأسيسية يسوءهم بل ساءهم وأصابتهم لوثة بأن يكون للفنان الفلسطيني نقابة، أو تجمع شرعي قد يجبرهم على تبني اعمال فلسطينية على حساب ارتزاقهم من صفقات أعمال عربية تعود عليهم ومن في دائرتهم بربح وفير . وأبشركم مادام هؤلاء -ممن لهم حظوة كبرى لدى السلطة -على رأس الاعلام فلن يرى احد منكم ما يتمناه، وسلامي لكم يا أهل الارض المحتلة من قبل الاحتلال وبغاء الفاسدين).

ولم تمض ايام قليلة وبالتحديد بتاريخ 4 حزيران تم نشر لقاء للطيراوي على احد المحطات الاذاعية، وفي رد على احد العاملين بإحدى القطاعات عن حقهم في انشاء نقابه خاصة بهم، كانت الاجابة وبنبرة حادة بعدم الحق بتشكيل نقابات بموجب القانون.

وبتاريخ 20حزيران تم نشر خبر مفاده ( أن اللواء الطيراوي قام بتقديم استقالته من ملف مفوضية التنظيمات الشعبية) .

وفي سؤال بريْ على صفحة مشروع النقابة لاحد الشباب تساءل أحدهم ( شو رح يأثر استقال والا ما أستقال) . ليأتية الرد من احدهم ( لأنو هو اللي قاد اجتماع النقابة وهو وعد باستكمال تأسيسها).

وبعد.. أعرض الامر كما هو، موقناً بأن الفنان الفلسطيني سيبقى يعاني حتى تتحرر الارض والانسان، ولا عزاء للفنان الفلسطيني، وأكرر مرة أخرى (سلامي لكم يا أهل الأرض المحتلة).

كاتب وسيناريست