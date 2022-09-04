انجاز فلسطين تنظم احتفال رواد الأعمال الشباب للعام 2022

وطن: نظمت مؤسسة إنجاز فلسطين احتفال رواد الأعمال الشباب للعام 2022 في قصر رام الله الثقافي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية ماسية من بنك الأردن.

وقد حضر الحفل وزير الريادة والتمكين م. أسامة السعداوي، ووكيل وزارة التربية والتعليم أ. د.نافع عساف ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. بصري صالح ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي أ. محمد راميني وأ. محمد حسين أبوجاسر نائب أمين عام اتحاد المعلمين – غزة، بالإضافة لمدراء التربية والمدارس وممثلي شركات القطاع الخاص وأهالي الطلبة.

وتوجت شركة "بصيرة" من مدرسة فضل عابدين الثانوية للبنات – محافظة الخليل- كأفضل شركة طلابية لفئة المدارس، وشركة "خلطة " من جامعة بيرزيت كأفضل شركة طلابية لفئة الجامعات. ومن ضمن الجوائز الفرعية فازت شركة " palorganix " من مدرسة الفرندز- محافظة رام الله والبيرة- بجائزة أفضل منتج، و شركة "غرس" من أكاديمية القران الكريم- محافظة نابلس- بجائزة أفضل شركة ذات أثر مجتمعي، وشركةInjaz Gas" " من مدرسة بنات شويكة الثانوية – محافظة طولكرم -بجائزة أفضل تغطية إعلامية.

وعن فئة الجامعات، حازت شركة "ديوان المحامي" من جامعة الخليل على جائزة أفضل منتج، وشركة "ماجيك تتش" من الجامعة الاسلامية - غزة بجائزة أفضل شركة ذات أثر مجتمعي، وشركة Loyint"" من جامعة النجاح الوطنية بجائزة أفضل تغطية إعلامية.

وستمثل الشركتان الفائزتان فلسطين في المسابقة الإقليمية على مستوى الوطن العربي، والتي ستعقد نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 13 دولة عربية.

ومع انضمام ضيوف انجاز من غزة عبر الفيديو كونفرنس أشار عماد هندي رئيس مجلس إدارة انجاز في كلمته للتطورات الذي شهدها البرنامج حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين 500 طالب/ة موزعين على عشرين شركة طلابية 12 منها لفئة المدارس، و 8 لفئة الجامعات. وثمن هندي مشاركة معلمي وزارة التربية والتعليم في تدريب الطلبة لفئة المدارس لأول مرة مما ساعد في توسيع البرنامج ليشمل بلدات وقرى جديدة في مختلف المحافظات كما أكد على استمرار عمل البرنامج في القدس وغزة رغم كل التحديات.

كما شكر هندي متطوعي انجاز لتفانيهم في تدريب الطلبة وكافة الشركاء من القطاع التعليمي والخاص ورعاة الحفل لهذا العام ،بنك الأردن " الراعي الماسي " وشركة أريدوا، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق الاستثمار الفلسطيني، شركة المشروبات الوطنية NBC ، والرعاة الاعلاميين تلفزيون فلسطين وشبكة راية الاعلامية.

وفي ختام كلمته توجه للطلاب قائلاً : " كلكم فائزون اليوم .. فزتم بخوض هذه التجربة وبالمهارات التي اكتسبتموها خلالها ... زرعتم الأن بذورا لشركاتكم .. نتمنى أن نراكم قريبا أصحاب شركات حقيقية وأصحاب أعمال تليق بكم ،وتقود وطننا بخطى واثقة نحو المستقبل."



وأكد د.نافع عساف وكيل وزارة التربيه والتعليم في كلمته نيابة عن وزير التربية والتعليم أ.د.مروان عورتاني "أن تجذير ثقافة الريادة في المنظومة التربوية أولوية؛وأن الوزارة تولي موضوع تسجيل الشركات الطلابية والارتقاء بواقع تحويل الأفكار الريادية إلى واقع ملموس الاهتمام الأكبر ، معتبراً أن مشاركة مدارس مهنية في المسابقة تؤسس لمزيد من الجهود التي تشكل قيمة مضافة في هذا القطاع".

من جانبه ، نقل د.بصري صالح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحيات الوزير د. محمود أبو مويس وتمنياته لهذه المؤسسة بمزيد من التميز والإنجاز، مؤكداً العمل في مجال الشراكة الوطنية التي تجسدها مؤسسة "إنجاز فلسطين" في برامجها المتعددة التي تقدمها لخدمة الشباب ورفعة فلسطين، إذ باتت عنواناً في استكشاف طاقات الشباب وتوفير الإمكانيات اللازمة لاحتضانهم وتطوير قدراتهم.

وأضاف "برنامج الشراكة الطلابية الذي نحن بصدده اليوم هو مثال لنجاح المؤسسة وتقدمها في خلق بيئة حاضنة من الشراكة الواعية المؤمنة بقدرات الشباب وبطاقات المؤسسات، وزرع بذور الأمل فيهم، من أجل مستقبل أفضل رغم محاولات الاحتلال زرع الإحباط والبؤس في نفوس الشباب".

وأوضح وكيل "التعليم العالي" أن الوزارة قامت بخطوات متقدمة لتطوير نظام التعليم العالي ومعالجة قضاياه، وتعمل على تحقيق التكامل الكمي والنوعي للتعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات التنمية المستدامة، لافتاً إلى تبني أنماط حديثة ومرنة في التعليم تقوم على تطوير التفكير الموجه نحوالإبداع وحل المشكلات والاستجابة لاحتياجات المجتمع للوصول إلى طاقات بشرية تملك المهارات التي تمكنهم من إنتاج المعرفة وتوظيفيها في التنمية والتحرر.

ومن جهته أعرب "حاتم فقهاء"، المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين، عن سعادة البنك كونه الراعي الماسي والداعم الرئيسي للمشروع، معربا عن فخره واعتزازه بثمرة جهود جميع الفرق الشبابية المشاركة من طلاب المدارس والجامعات، الذين عملوا بهمة عالية، وإصرار كبير، لإنجاز مشاريعهم وشركاتهم بما يرتقي لمستوى المنافسة. مؤكدا أن بنك الأردن يولي أهمية بالغة لفئة الشباب، ويطمح دائما ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية إلى التركيز على المشارع الهادفة إلى تأهيل وتمكين هذه الفئة الرائدة، وتسليحهم بالإمكانات والفرص ليبدعوا ويكونوا عناصر فاعلة في نهضة المجتمع الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة فيه. كما ثمن الدور الفاعل الذي تضطلع به مؤسسة إنجاز في إعداد جيل الشباب لخوض تجارب ريادية في عالم الأعمال في فلسطين.

وتولى التحكيم لفئة المدارس هذا العام كل من الوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم د. صادق الخضور، والمدير التجاري في BCI تامر بر انسي، ومدقق الحسابات والمستشار المالي نادر دجاني، والمدير التنفيذي لشركة بال ستيل للصناعات المعدنية م. يوسف العامور. أما عن فئة الجامعات فقد شملت اللجنة كل من السيدة سامية طوطح المدير التنفيذي لشركة بيسان والرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح هدمي وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين السيد منير قليبو ومدقق الحسابات المعتمد في فلسطين والولايات المتحدة والقدس سمير سحار. وقد جرى التحكيم على مدار يومين ، حيث قُيمت تقارير الشركات والعروض التقديمية ومقصورات العرض للفرق المتنافسة، بالإضافة لإجراء مقابلات منفردة مع الشركات لكل فئة.

وخلال الحفل عُرضت قصة نجاح- رواد إنجاز، قدمها كلاً من كلارا معلم وسيف عقل وهم من قدامى خريجي انجاز وقد شاركوا الحضور بتجربتهم في البرنامج وأثره على حياتهم الأكاديمية والمهنية.

وفي فقرة فنية، قدمت فرقة مدرسة بنات كفر الديك الأساسية العليا – محافظة سلفيت عروض دبكة مميزة، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واختتم الحفل بتكريم للمعلمين والمتطوعين في البرنامج والرعاة تلاه إعلان لجنتي التحكيم للنتائج.