مؤشر القدس يغلق نهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.15%

وطن: أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع المنصرم عند مستوى 635 نقطة مرتفعاً بما يقارب نقطة واحدة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه وبنسبة 0.15%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور، تم خلالها تداول 20,882,363 سهماً بقيمة بلغت 35,785,432 دولار من خـلال 770 عقداً، كما تم تداول أسهم 30 شركة من أصل 49 شركة مُدرجة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة من 28/08/2022-01/09/2022 حوالي 7.20 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب 3.50 مليون دولار للأسبوع الذي سبقه وبنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 103%، فيما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.13% لتبلغ ما يقارب 4.93 مليار دولار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع، فقد جاءت الأهلية للتأمين في الترتيب الأول بارتفاع نسبته 14.29%، فيما حلت فلسطين للتنمية والاستثمار في الترتيب الثاني بنسبة 3.57%، وجاء في الترتيب الثالث البنك الوطني بنسبة 3.03%، وحلت في المرتبة الرابعة شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات بنسبة 1.16%، وخامساً جاءت شركة بنك الصفا بارتفاع نسبته 1.15%.

وفيما يتعلق بالشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها، فقد جاءت سوق فلسطين للأوراق المالية في الترتيب الأول بنسبة 14.11%، العالمية المتحدة للتأمين في الترتيب الثاني بنسبة 2.50%، وجاء في الترتيب الثالث شركة أركان العقارية بنسبة 2.46%، ثم التأمين الوطنية في الترتيب الرابع بنسبة 1.86%، وجاء في الترتيب الخامس شركة فلسطين للاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 1.79%.