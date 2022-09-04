إصابة طفل بضربة شمس بعد احتجاز الاحتلال عددا من الطلبة والمتضامين في مسافر يطا

وطن: أصيب اليوم الأحد، طفل بحالة اغماء بعد تعرضه لضربة شمس، جراء احتجازه تحت أشعة الشمس مع مجموعة من المتضامنين، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال احتجزت متضامنين من مجموعة "رحال" للدفع الرباعي، قرب تجمع الفخيت، اثناء قيامهم بتوزيع مواد تعليمية وقرطاسية على مدارس مسافر يطا، تضامنا مع الطلبة وما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الطلبة كانوا برفقة المتضامنين لفترة طويلة، تحت اشعة الشمس الحارقة، ما ادى الى اصابة الطفل سينمار العمور، بحالة اغماء شديد.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف طلبة المدارس والمعلمين في تلك المناطق، منذ اليوم الاول لانطلاق العام الدراسي، وملاحقتهم والاعتداء عليهم واحتجازهم لفترات طويلة، إضافة الى ما تتعرض له تلك المدارس من عمليات هدم واستيلاء على معداتها ومحتوياتها.