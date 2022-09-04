الاحتلال يواصل عزل اكثر من 400 من أسرى الجهاد الاسلامي ويحرمهم من "الفورة"

وطن: أكد نادي الأسير الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل فرض "عزل مضاعف" على أكثر من 400 أسير من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في مختلف السّجون منذ 11 يومًا.

واوضح نادي الاسير عبر صفحته الالكترونية ان إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل اكثر من 400 من أسرى حركة الجهاد الاسلامي عبر إغلاق غرفهم، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة".

وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، أكدت في بيان سابق لها، أن كل محاولات إدارة السجون المارقة بعزل أسرى الجهاد الإسلامي عن جسد الحركة الأسيرة لن تنجح في كسر إرادة الأسرى.

وقالت الهيئة القيادية إن كل محاولات إدارة السجون المارقة بعزل أسرى الجهاد الإسلامي عن جسد الحركة الأسيرة من خلال منع أسرى الحركة من الخروج للفورة لليوم السابع وتحويل غرفهم إلى زنازين لن تنجح في كسر إرادة الأسرى أو النجاح في زرع بذور الفرقة بين مركبات الحركة الأسيرة".

وأضافت :" إننا لموحدون في مواجهة السجان وإننا لمنتصرون بإذن الله".