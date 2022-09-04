القناة 12: فيديو القسام في جنين يثير قلق الاحتلال وخشية من زيادة العمليات في الفترة المقبلة

وطن: ذكرت القناة العبرية 12 ان ارتفاعا سجل في عدد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، في ظل ما اسمته تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.

ولفتت القناة انه وبعد 4 أشهر من عملية "كاسر الأمواج" التي اطلقها جيش الاحتلال وقعت في الشهر الماضي 10 عمليات إطلاق للنار وطعن، إلى جانب عشرات حالات رشق الحجارة كل أسبوع. واعتقلت قوات الاحتلال خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 1200 فلسطينيا، ربعهم في نابلس وجنين، ومنذ بداية العام أحبط "الشاباك" حوالي 200 عملية إطلاق نار".

وقالت القناة ان "قادة الجيش الإسرائيلي يشخصون، في الآونة الأخيرة، جرأة أكبر في تنفيذ العمليات مع التركيز على إطلاق النار. لذلك، هناك مخاوف متزايدة من أننا سنشهد زيادة في العمليات الملهمة، مثل عملية طعن الجندي، التي وقعت، أمس الأول، عند تقاطع بيت عينون ويضاف إلى ذلك الأموال التي يتلقاها هؤلاء الشباب الفلسطينيين من مصادر من خارج الضفة الغربية – والتي تحثهم على تنفيذ العمليات- كما يكتسب هؤلاء صدى وشهرة على تطبيق Tiktok".

واشارت القناة الى فيديو نشرته بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، أثار قلق الجهات الأمنية الإسرائيلية، وفيه يظهر نشطاء من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهم يجرون تدريبات عسكرية ويرفعون أعلام حماس في جنين، على مسافة ليست بعيدة عن مدينة العفولة في الداخل المحتل.

وقالت القناة "يبدو أن هذا الفيديو يعتبر استثناء، ففيه مشاهد وصور لم نشهدها منذ سنوات في الضفة الغربية، وهو يرمز إلى الفترة الأخيرة التي نرى فيها المزيد والمزيد من الشبان الفلسطينيين المسلحين ينفذون عمليات إطلاق نار بوتيرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. وتخشى المؤسسة الأمنية أن يؤدي التصعيد في المناطق إلى انفجار".