الأجهزة الأمنية تعتقل عدة مواطنين بينهم الصحفي محمد عتيق

وطن: اعتقلت الاجهزة الامنية صباح اليوم 4 مواطنين بينهم الصحفي محمد عتيق في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية ان عناصر من الاجهزة الامنية اقتحموا منزل الصحفي عتيق في بلدة برقين في محافظة جنين وقاموا باعتقاله.

ولفتت ان الاجهزة الامنية قامت بمصادرة هاتفه وحاسوبه الشخصي.

كما واعتقلت الاجهزة الامنية عدد من المواطنين عرف من بينهم : أسامة أبو جعصن، محمود منجد العرقاوي، وزياد القنيري، ويزن سوقية وفقاً للجنة أهالي المعتقلين السياسيين.