التلفزيون السوري: انفجارات في حقل العمر النفطي حيث تتمركز القوات الأمريكية

وطن: أعلن التلفزيون السوري عن دوي انفجارات وتصاعد ألسنة النار في حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها شرقي محافظة دير الزور السورية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "هجوما صاروخيا نفذه مجهولون، استهدف "المنطقة الخضراء" في القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل "العمر" النفطي الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا، وتلا ذلك تصاعد ألسنة اللهب من القاعدة دون معرفة المواقع التي تم استهدافها داخل القاعدة النفطية".

وقالت نقلا عن مصادر محلية في دير الزور أن "3 صواريخ "كاتيوشا" على الأقل، سقطت على قاعدة حقل العمر مساء اليوم ما أدى الى تصاعد ألسنة اللهب وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي التي أطلقت صفارات الإنذار".

وأكدت مصادر الوكالة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة الخضراء، وهي المدينة السكنية الملحقة بالحقل النفطي ويتخذها الجيش الأمريكي كمقر لسكن جنوده وضباطه.

ولم يتضح حتى اللحظة، ما إذا أسفر القصف عن إصابات بشرية في صفوف القوات الأمريكية.

المصدر: التلفزيون السوري+سبوتنيك