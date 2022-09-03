الاحتلال ينقل الأسيرة دينا جرادات إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم السبت، الأسيرة دينا جرادات من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، حيث أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ

يذكر أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوماً في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون"، علمًا أنّ الأسيرة جرادات من جنين وهي معتقلة منذ السابع من آب الماضي.

ويُشار إلى أنها طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.