الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي

وطن: أقرت الحكومة بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير عقارب الساعة ( 60 دقيقة) اعتبارا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022.

يشار الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت مسبقا مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

يأتي ذلك تجنباً لما يحدث من إرباكٍ سنوي عند التغيير ما بين التوقيت الصيفي والشتوي، وحرصا على ان يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني.