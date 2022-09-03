الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير أبو محاميد

وطن: سلمت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت جثمان الشهيد موسى هارون أبو محاميد، من بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقال مدير نادي الأسير في بيت لحم عبد الله زغاري، إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد أبو محاميد الذي استشهد في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، ونقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

و أبو محاميد أسير سابق، أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال في فترات اعتقال متفرقة، وأصيب برصاص الاحتلال في قدمه عام 2013.

وكان نادي الأسير أعلن صباح اليوم، عن استشهاد أبو محاميد 40 عاما في مستشفى "اساف هاروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.