الاسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى يواصلان اضرابهما عن الطعام لليوم الـ 27

وطن: يواصل الاسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ27 على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إلى أن المعتقل أحمد موسى يعاني من أمراض في القلب والكلى، ونقل يوم الخميس إلى مستشفى "كابلان" في أراضي الـ48، وأجريت له فحوص طبية، وأُعيد إلى عيادة سجن "الرملة"، يوم أمس الجمعة.

ودخل أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما)، بالإضراب في اليوم الثاني من اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

ويقبع الشقيقان احمد وعدال في سجن "عوفر"، وكلاهما أسيران سابقان، علماً أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

(المصدر- وفا)