وفاة شاب جراء العبث بالسلاح

وطن: توفي الشاب مروان لحلوح (24 عامًا) من سكان جنين، الليلة الماضية، جراء إصابته بعيار ناري جراء العبث بالسلاح.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب مروان لحلوح أصيب بجروح خطيرة، وما لبث ان أعلن بعد ساعات عن وفاته متأثرًا بجروحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بأن غرفة عمليات شرطة محافظة جنين تلقت أمس بلاغا يفيد بوصول شاب عشريني لمستشفى ابن سينا التخصصي جراء إصابته برصاصة في الراس أثناء عبث أحد أصدقائه بالسلاح خلال تواجدهما في صالون للحلاقة ووصفت اصابته بالحرجة ، وقد اعلن الاطباء فجر اليوم عن وفاته .

وأوضح ارزيقات أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك دوريات الشرطة وجهات الاختصاص لمكان الحادث وباشرت الاجراءات القانونية .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه من قبل جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.