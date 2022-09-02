أستراليا ترفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً لمعالجة نقص العمالة

وطن: قررت الحكومة الأسترالية رفع سقف الهجرة إلى 195 ألف مهاجر سنوياً؛ أي بزيادة 35 ألفاً عن الحد السابق.

وجاء الإعلان عبر وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل أمس بعد تصريحات رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي أمس الجمعة بأن الحكومة أجمعت على ضرورة زيادة الهجرة لمعالجة نقص العمالة.

وأكّدت أونيل في إعلانها أمام اجتماع قمة الوظائف أنها تسعى لاستقطاب المهاجرين الدائمين، حيث قالت “أريد التأكيد على أنه من أولوية حزب العمل عدم التركيز على المهاجرين لمدة قصيرة، بل نريد مواطنين جددا وبناء أمة”، بحسب ما نقل موقع "أستراليا بالعربي"

وأضافت أن ما تفعله الحكومة هو استقرار عدد كبير من الممرضين والممرضات والمهندسين في أستراليا نهاية هذا العام.

من جهته، قال وزير الهجرة أندرو جايلز، إن الحكومة ستدفع 36.1 مليون دولار لمعالجة طلبات التأشيرات المتراكمة وردف الموظفين بحوالي 500 موظف في الأشهر التسعة المقبلة.

وصرّح جايلز “سيساعد ذلك أيضاً في إيجاد برنامج للهجرة الدائمة”.

أما ألبانيزي، فاعترف بأن الاعتماد على الهجرة المؤقتة هو ما جعل القوى العاملة في أستراليا “ضعيفة”، وأن هذا ظهر جلياً في فترة الوباء.

وأكّد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لزيادة سقف الهجرة، وهناك إجماع على ضرورة التحرك إلى التأشيرات الدائمة بدل المؤقتة.