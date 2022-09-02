تشافي راض عن صفقات برشلونة

وطن: قال تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن ناديه بذل جهدا كبيرا” في فترة الانتقالات الصيفية، وأكد أيضا التوقيع الوشيك لماركوس ألونسو.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

واضطر برشلونة، بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها، لإيجاد حلول مبتكرة لقيد لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، كما أبرم النادي العديد من الصفقات المجانية.

وانضم هيكتور بيليرين، لاعب أكاديمية النادي السابق، أمس الخميس بعد رحيله من أرسنال، بينما يتوقع أن ينضم ماركوس ألونسو بنهاية اليوم الجمعة عقب فسخ تعاقده مع تشيلسي.

وقبل توجه برشلونة إلى أشبيلية، أعرب تشافي عن سعادته بالصفقات التي أبرمها النادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة.

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وقال :” النادي بذل جهدا هائلا. لدينا فريق تنافسي، يجب أن نثبت ذلك. نحن سعداء للغاية وراضون بما وصلنا إليه”.

وأكد أيضا اقتراب ألونسو من الانضمام للفريق، مضيفا :”أردت مدافعين. ما كنا بحاجة إليه للغاية هو ظهير أيمن. بيليرين سيساعدنا كثيرا، وألونسو أيضا. سعيد بالصفقتين”.

وأضاف :”قيد ألونسو؟ نعم، نحن متفائلون أن كل شيء سيتم حله اليوم قبل منتصف الليل. مقتنعون أن بإمكاننا قيدهم للعب في دوري أبطال أوروبا”.