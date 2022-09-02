اصابات في عدة جرائم إطلاق نار في الداخل المحتل

وطن: أصيب 3 فلسطينيين بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة والآخر بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة على شارع 31 قرب بلدة كسيفة في منطقة النقب، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي جلجولية، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بلدة ترابين الصانع بالنقب، أصيب شخصان (19 و50 عاما) في وقت سابق اليوم بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.