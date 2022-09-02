وزارة الصحة: تعرضنا لهجوم إلكتروني وبيانات المرضى آمنة ولم تتأثر

وطن: أعلنت وزارة الصحة عن تعرض بعض أنظمتها الإلكترونية لهجوم إلكتروني شنته جهة مجهولة، ما أدى لحدوث إرباك في تقديم الخدمات للجمهور في بعض مراكزها.

وشكلت وزيرة الصحة د. مي الكيلة لجنة لإدارة الملفات الهامة والطارئة في الإدارات التي تأثرت بالهجوم الإلكتروني وذلك بشكل ورقي إلى حين انتهاء الأزمة.

وأكد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة م. علي الحلو في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن جميع معلومات المرضى والمراجعين آمنة ولم تتعرض لأذى.

وأشار إلى أن الطواقم المختصة في وزارة الاتصالات ووزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية تتابع الموضوع لمنع تكراره، مرجحة أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً جداً.

وشكل رئيس الوزراء د. محمد اشتية لجنة تحقيق بالخصوص برئاسة وزارة الداخلية، بناء على طلب وزيرة الصحة للوقوف على حيثيات الموضوع.

واعتذرت وزارة الصحة للجمهور عن هذا الإرباك الخارج عن إرادتها، فيما أكدت أن جميع خدماتها الإلكترونية وما يتصل بها ستعود قريباً، ويجري العمل مع جهات الاختصاص لتحديد مصدر الهجوم.