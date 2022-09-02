بالتعاون مع اكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية .. اتحاد "الشابات المسيحية" يفتتح دورة تدريبية في مجال تطوير المحتوى الإعلامي

وطن: افتتح اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، اليوم الجمعة، دورة تدريبية في مجال تطوير المحتوى الإعلامي، ضمن مشروع "الابتكار المجتمعي للشباب"، في إطار "مكون الإعلام والاتصال بقيادة الشباب"، والممول من مؤسسة "كيرك إن اكتي kerk in actie" الهولندية، بالتعاون مع اكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الاعلامية.

وتأتي هذه الدورة كثمرة للتعاون المشترك الذي توّج بمذكرتي تفاهم ما بين الاتحاد والأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين، وشبكة وطن الإعلامية.

ويهدف المشروع إلى تأسيس إذاعة شبابية مجتمعية تسلط الضوء في برامجها ومحتواها على قضايا الشباب الفلسطيني وهمومهم وتمنحهم المساحة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم.

وتسعى الدورة التدريبية التي تعقد في أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية، إلى تأهيل مجموعة من الشابات والشبان من خريجي الإعلام واللغات وعدد من الحقول الأخرى في مجال تطوير المحتوى الإعلامي، واستخدام الهواتف الذكية في إنتاج المواد الإعلامية، والإلقاء الإذاعي، وإنتاج الـ "بودكاست"، وكتابة التقارير والأخبار والقصص الصحفية، والتصوير الثابت والمتحرك.

وقالت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية أمل ترزي إن مشروع الابتكار المجتمعي للشابات والشبان يأتي في صلب استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تمكين الشباب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وبناء قدراته في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن الاتحاد سيواصل العمل مع الشركاء في المشروع لتنفيذ مجموعة من المشاريع الريادية الشبابية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، ومن أبرزها تأسيس إذاعة شبابية مجتمعية.

بدوره، عبر المرشد الروحي للشبيبة المسيحية في فلسطين الأب بشار فواضلة عن سعادته بالتعاون المشترك مع اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين لتأسيس إذاعة شبابية مجتمعية، تشكّل منبرا للشباب الفلسطيني وتبث رسائل مفعمة بالأمل والمستقبل الأفضل الذي يعزز من صمود الشباب في وطنهم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستقتصر على البث الإلكتروني من خلال موقع خاص بالإذاعة، قبل الانتقال إلى البث على الموجة القصيرة FM بعد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أيام بإشراف من الإعلامي المتخصص في مجال التدريب نزار حبش، وعدد من المدربين في أكاديمية وطن.

وأكد حبش أن شبكة وطن الإعلامية ستسخّر خبرتها في الإعلام والتدريب بهدف رفع قدرات المشاركات والمشاركين في الدورة التدريبية في مجال تطوير المحتوى الإعلامي، ما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.