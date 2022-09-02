"خوادم" وزارة الصحة تتعرض للاختراق والخسائر تُقدر بالملايين

وطن: تعرضت "خوادم" وزارة الصحة الى عملية قرصنة كبيرة مؤخرا، قد تصل خسارتها الى ملايين الدولارات، وخسارة كميات كبيرة من المعلومات.

وقرر رئيس الوزراء محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة للوقوف على تفاصيل ما جرى .

وشملت القرصنة الخوادم الخاصة بالتأمينات الصحية، والتحويلات الطبية، وقسم " HR ".

وحسب المعلومات المتوفرة، فأن المعلومات المستهدفة لا يوجد لها نسخ احتياطية لدى الوزارة.

وحاولت وطن الحصول على تعقيب من وزارة الصحة على ما جرى، لكنها رفضت التعقيب منوهة الى انها بصدد اصدار بيان صحفي حول ما جرى في غضون الساعات القليلة القادمة.