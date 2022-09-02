شكرا وكالة وطن .. حكاية انتصار للتنوع وحرية الرأي

كتب صلاح الدين موسى: بات عدد من الناس يخشون المديح ويطرب اذانهم القدح والتجريح، وان اشرت الى جميل خبر او نور امل وسط العمل، انقض عليك العديد بالوعيد والوصم اللئيم والردح المبعثر والمنظم على صفحات التواصل وفي مجالس الحديث وملاهي الكلام. فاصبح العديد من الاحرار يخافون من الوصف الاليم بانهم يسحجون ويهللون لفلان او لجهة او لسلطة هنا او هناك، فسكت عدد واسع من الناس عن مساندة الحق او تقديم الشكر على جهد ما او عمل ما وكأنه اصبح مقبولا ان تلعن فلانا او سلطة او جهة ولا يستساغ ان تمدحها او تشكرها او تثني عليها.

اعذر جمهور العامة لكل ذلك فالثقة باتت منزوعة وابواب التواصل مع الحقيقة اصبحت مبتورة، وقول الحقيقة تحتاج احيانا الى لين وليس بالضرورة ان تكون جسوره، فان كان الله قد طلب من نبيه موسى ان يخاطب فرعون باللين ويذكره تذكيرا فلماذا نلوذ عن ما امرنا به رب العباد ونركن الى الكفر بكل ما حولنا ولا نرى الاشياء الجميلة من حولنا رغم كل الظلام، ونركن الى من ينير دربنا بالخبر اليقين وان كان قاسيا او جميلا او مؤلما او مذكرا لنا بالفهم لواقعنا الجريح او لمستقبلنا القادم. لذا اثرت اليوم ان اكتب مقالي مادحا بشجاعة وشاكرا بثقة لوكالة وطن التي حملت من الاسم المضمون ومارست في عملها روح الكلمة والصورة المشرقة، وكالة عكست روح الهم العام واضاءت جوانب حياة على فئات همشت وسحقتها الظروف وطحنتها المرحلة، تقف دوما على مسافة الكلمة الحرة رغم محدودية الموارد تسعى وراء الرأي العام وتنهض بمسائل يجد البعض في تناولها الحرج.

اكتب لوكالة وطن كما يكتب العديد لها، تنشر ما نكتب دون تحفظ او تردد لا يشغل بال رئيس تحريرها والعاملين فيها اللون السياسي للكاتب، تنشر لنا بالمجان، ولا نتقاضى اجرا او بدل من وطن، فالبدل المعنوى اهم من كل شئ، ادرك ان العديد يتساءل، هل في هذه المرحلة من يكتب بلا مقابل او بدل، يقول البعض انكم تخدعوننا لا يوجد شئ بالمجان، فنسى العديد ممن يقولون ويتقولون حديث الرسول الاعظم ان عمل ابن ادم ينقطع بعد الممات الا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية وعلم ينتفع به. انا شخصيا اكتب عسى ان يجعله الله علما ينفع به وينتفع غيرنا فيه فياخذ به من يرضى رأينا ويصححنا من له رأي اخر.



ما بين الحرية والضمير الوطني تنأى وطن وكالة والعاملين فيها عن اية تجاذبات سياسية وتترك لكل كاتب مساحة خاصة به، وكأن داخل الوكالة يكتب وطن بكامله لشعب هدته الاحداث فنجد من الكتاب من يمدح السلطة وحماس والجهاد الاسلامي والاحزاب والتنظيمات ومنهم من ينتقد هؤلاء، واخرين يكتبون عن القدس الحلم والحرية وعن الاقصى الاسير وقضايا الساعة في الوطن العربي، ونجد انها تفتح ابوابها للحراكات ولصوت الحكومة وللمقاومة وللافراد والناشطين بغض النظر عن انتماءهم تفرد صوتا لكل من يريد ان يعلو له صوت بكل موضوعية ودون انكار او تهجم، تجري التحقيقات الصحفية والاستقصائية وتبحث عن اجابات من اصحاب القرار، قد يكون لها اخفاق هنا او هناك، كاي جهة اعلامية تجتهد فتصيب او تخطأ لكنها لا تقف الا مع صوت الحقيقة، فنجدها مع الاسرى في كل خطوة ومع حملة استرداد جثامين الشهداء تغطي اخبارها، وتركض خلف الاحداث اليومية كما يركض الطفل خلف امه فنجدها تتابع احداث مخيمات الوطن من جنين حتى رفح، وتغطي موجات مفتوحة لقضية وطنية يجمع الناس عليها، وتتابع قضايا الحقوق والحريات وتغطي اخبار الصحفيين والمحامين والعمال، تستضيف الوزراء ومن في حكمهم وتنتقد الاداء الحكومي وفقا لمعايير العمل المهني، تحصل على رعاية من القطاع الخاص دون ان تقدم تنازلات على خطها التحريري، لذا نجدها تحظى مزيدا وكل يوم باحترام وكثيرا من المتابعة.ويكثر من يكتب لها، ويزيد من يريدون ان يحتويها !!!بالرغم من قيام الاحتلال بمصادرة معداتها منذ عشر سنوات ولم تتمكن من اعادتها ولم يقم احد بتعويض الوكالة او استبدال هذه الاجهزة من أي جهة كانت، الا انها واصلت صوت التنوع والانحياز الى قضايا الوطن دون محاباة او تردد، ورغم كل ذلك هالني ان عدد من الوزارات تمنع موظفيها من الوصول الى اخبار الوكالة وتحجب موقعها الاخباري عن المتابعة، فحري بمن يمنع وطن ان يزيل هذا الحجب اسوة بباقي وكالات الاخبار المحلية وغيرها.

كي تتمكن من التقدم اكثر فاننا نوصى بالامور التالية:

1. ان تصدر تقريرا سنويا عن اكثر المقالات قراءة وتكرم من كتبها حتى تحفز الكتاب وتترك لجهودهم الطيبة اثرا طيبا.

2. ان تصدر تقريرا عن اكثر الاخبار تغطية وحصولا على المتابعة والقراءة.

3. ان تنشر تقريرا عن اكثر المؤسسات الحقوقية والاهلية متابعة وانجازا في مجال عملها بحيث تكرم هذه المؤسسة او تلك وفقا لمعايير وطنية جامعة.

4. ان تركز على الدور المجتمعي لمؤسسات القطاع الخاص من بنوك ومؤسسات مالية وشركات اتصالات وقطاع العقارات والادوية والصناعات، وتمنح جائزة سنوية لاكثر هذه المؤسسات التصاقا بهموم الناس وقضاياهم المجتمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5. ان يمنح موظف واحد او اكثر من العاملين في وطن في مجالات معينة جائزة سنوية على جهودة او جهودها، حتى يتم ارساء ثقافة التكريم والشكر وقد يكون بالتعاون مع نقابة الصحافيين او اية جهة ذات صلة.

6. ان تجعل يوما تعريفيا للوكالة وانشطتها من خلال تنظيم زيارات لمقرها بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية حتى يعرفوا اكثر عن طبيعة عملها والصعوبات التي يجدها العاملين في متابعة الاحداث والاخبار.

في الختام ليس لنا الا ان نقول شكرا لوكالة وطن من الاعماق، على كل هذا الدعم والرعاية لكل من يكتب او ينشر خبرا او يقف صوتا حرا في زمن القهر وانعدام الثقة والانهيار الشامل، علنا في هذا المقال نكون قد اوفيانكم جزءا من حقكم، اشد على اياديكم ومزيدا من العمل الحر والراي الحر ومزيدا من ثقة في الاداء وشفافية في الوفاء ونزاهة في الانجاز. وصدق شعاركم ان وطن تتسع للجميع فهي كذلك وستبقى باذن الله. فانتم منتصرين للقضية فكما قال علي بن ابي طالب "المحايد شخص لم ينصر الباطل ولكن من المؤكد انه خذل الحق" فانتم محايدين في نقل الخبر منتصرين ومنحازين للوطن والقضية.