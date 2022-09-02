الاحتلال يشتري طائرات للتزود بالوقود من أمريكا وسط توتر مع إيران

وطن: تعتزم دولة الاحتلال شراء طائرات للتزود بالوقود في الجو من الولايات المتحدة، قد تكون مفيدة في حال شن هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة.

وأفادت الصحيفة بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقّع اتفاقا للحصول على أربع طائرات “بوينغ كيه سي- 46” بقيمة 4ر927 مليون دولار، للتزود بالوقود في الجو.

وأضاف التقرير أن "الطائرات الأربع الجديدة التي سيبدأ وصولها في 2025 من المقرر أن تحل محل سرب ريئيم القديم المؤلف من طائرات التزود بالوقود طراز بوينغ 707 وطائرات حربية لدى سلاح الجو الإسرائيلي الذي يحلق بهيئات مختلفة منذ أكثر من نصف قرن".

ووصف وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الصفقة بأنها مهمة.

ونقلت جيروزاليم بوست عن غانتس قوله: "ستمكن طائرات التزويد بالوقود التي يتم شراؤها، إلى جانب الحصول على سرب من طائرات إف- 35 ومروحيات وغواصات وذخائر متطورة، الجيش الإسرائيلي من التصدي للتحديات الأمنية القريبة والبعيدة".