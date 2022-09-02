اصابات خلال مواجهات وقمع مسيرة في بيت دجن

وطن: أصيب عدد من المواطنين، خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن شرق نابلس، اثر قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة.

وأفادت مصادر طبية، أن 39 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بينهم طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الاهالي انطلقوا في مسيرة عقب صلاة الجمعة، بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، اتجهت نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الذين اقاموا بؤرة استيطانية عليها.