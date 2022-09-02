مئات المستوطنين بقيادة عضو الكنيست المتطرف بن غفير يقتحمون قرية النبي صموئيل

وطن: اقتحم مئات المستوطنين الذين تقدمهم عضو الكنيست المتطرف "ايتمار بن غفير، بحماية قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس، ضمن مسلسل من الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها القرية

وفي مواجهة ذلك، كان الاهالي اطلقوا دعوات طالبوا عبرها المواطنين باداء الصلاة عند مسجد القرية بغية صد اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم.

وتعرض مسجد القرية الوحيد لسلسلة اعتداءات إسرائيلية تمثلت في الحرق وإحاطته بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، ومنع رفع الأذان وخلع مكبرات الصوت، عدا عن إغلاق الطابق الثاني منه، ومنع ترميم الطابق الثالث وإبقائه مهجورًا، بهدف تحويله إلى "مكان أثري وسياحي وحديقة وطنية".

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها وحواجزها في القرية ومحيطها استباقًا للفعالية التي سينظمها أهالي القرية ضد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المنهجية التي يتعرضون لها.

وناشد أهالي القرية من يستطيع من الاهل في مدينة القدس ضرورة التوجه إلى القرية، للتصدي لاقتحام المستوطنين واعتداءاتهم التي تستهدف اهالي القرية.

وكان مستوطنون من أنصار حزب "قوة يهودية" الذي يترأسه المتطرف ايتمار بن غفير، دعوا لاقتحام قرية النبي صموئيل، بمشاركة أعضاء في الحزب وعلى رأسهم بن غفير.

ويزعم المستوطنون أن هذا الاقتحام يأتي احتجاجاً على المواجهات التي وقعت في القرية الأسبوع الماضي إثر قيام أحد المستوطنين برفع العلم الاسرائيلي.

وتقمع قوات الاحتلال كل جمعة وقفات احتجاجية ينظمها أهالي القرية منذ حوالي شهرين، ضد سياسات الاحتلال واعتداءاته.