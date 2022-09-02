استطلاع يكشف استمرار الأزمة السياسية في دولة الاحتلال

وطن: كشف استطلاع للرأي صباح اليوم الجمعة عجز أي من المعسكرين الاسرائيليين من الحصول على 61 مقعدا في الكنيست، خلال الانتخابات القادمة في دولة الاحتلال.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فقد حصل معسكر أحزاب اليمين بقيادة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، على 58 مقعدا، موزعة كالتالي: الليكود 31 مقعدا، الصهيونية الدينية التي تحالفت مع حزب "عوتسما يهوديت" 13 مقعدا، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد.



وفي المقابل حصلت أحزاب الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الحكومة، يائير لبيد، على 56 مقعدا، موزعة كالتالي: "ييش عتيد" 24 مقعدا، "المعسكر الوطني" 13 مقعدا، العمل 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.



وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد. ولم تتجاوز قائمة "الروح الصهيونية" بقيادة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي أيضا، وحصلت على 1.9% من الأصوات.



وتراجعت قوة "يهدوت هتوراة" من 7 إلى 6 مقاعد بسبب انشقاق محتمل بين مكونيْها، حزب "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراة". وفي حال خاضا الانتخابات منفصلين فإن "ديغل هتوراة"، برئاسة موشيه غفني، سيحصل على 5 مقاعد، بينما "أغودات يسرائيل" لن يتجاوز نسبة الحسم. كذلك سيحصل الليكود على مقعد آخر ليصبح عدد مقاعده 32، ما يعني أن انشقاقا كهذا لا يغير شيئا في التوازن بين المعسكرين.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)