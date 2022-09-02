البكري يلتقي نظيره الأردني ويبحث معه اوضاع المقدسات واعتداءات الاحتلال عليها

وطن: التقى الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بنظيره الأردني، الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية، في العاصمة الأردنية عمان، حيث أطلع البكري الوزير الخلايلة على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، خاصة المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية ضد المقدسات في ظل مخططها الرامي الى تهويد مدينة القدس.

وناقش الطرفان الأوضاع التي يمر بها المسجد الأقصى وازدياد حدَّة الانتهاكات الإسرائيلية تجاهه، والتي تنطلق من رؤية منهجية لمحاولة السيطرة عليه، وإتاحة المجال للمستوطنين من اقتحامه والقيام بشعائر دينية يهودية في تجاهل واضح للوضع القائم منذ العام 1967، وهو ما يحتاج إلى وقفة حقيقية تحافظ على إسلامية المسجد الأقصى بكونه مكاناً إسلامياً خالصاً.

وأكد البكري عمق العلاقة الفلسطينية الأردنية، والدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية.

من ناحيته أكد الخلايلة، على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية واستعداد الأردن الدائم لتقديم كافة التسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً استعداد الأردن للقيام بما يجب لدعمه ومؤازرته.