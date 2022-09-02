التغيرات المناخية العميقة...بين الموجات الحرارية والفيضانات المدمرة!!



د.عقل أبو قرع

مع اكثر من ثلث مساحة دولة كبرى مثل دولة الباكستان تحت المياه، ومع درجات حرارة فوق الاربعين درجة في دول ومناطق اوروبية وفي دول اخرى في العالم لم تتوقعها في أسوأ السيناريوهات، ومع موجات جفاف قاسية تضرب أوروبا والشرق الاوسط حيث اصبح التصحر هو السمة البارزة فيهما وبالتالي تهديد الامن الغذائي وخطر المجاعة اصبح امرا واقعا، ومع شحة مصادر المياه وبالاخص مصادر المياه الجوفية بسبب قلة الامطار والاستنزاف المتزايد للمياه وازدياد ملوحة المياه.

ومع تسارع ذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات وبالتالي الخطر الشديد لفيضانات مفاجئة مدمرة كما حدث خلال الاسابيع أو الايام القليلة الماضية، وبالتالي احتمال اختفاء مدن وربما دول خلال فترات اسرع مما كان متوقعا، ومع احتمال انتشار حشرات واوبئة وامراض جديدة تهدد البشرية والانتاج الغذائي، ومع الاستنزاف المتزايد لمصادر الطاقة غير المتجددة، مع كل هذه التغيرات البيئية المناخية والتي نحن في فلسطين اصبحنا نتعايش معها، اصبح عالم التغيرات المناخية العميقة يتجسد وبقوة.

وتعصف هذه التغيرات المناخية العنيفة بنا، في ظل تواصل بث الغازات الملوثة للبيئة والمسببة للاحتباس الحراري وبالتالي احداث التغيرات المناخية، هذا رغم تعهد معظم دول العالم وبالاخص الدول الكبرى للحد منها، وفي ظل التحضير لقمة المناخ العالمية الدورية السنوية، والتي سوف تنعقد هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي في العادة يشارك فيها ممثلو حوالي 200 دوله، ومن بينهم عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء والخبراء والباحثين والمختصين، سواء أكانوا يتبعون مراكز ابحاث مستقله أو هيئات أكاديمية، أو حكومات أو هيئات دولية ومنها ما يتبع منظمة الامم المتحدة، بتخصصاتها وبرامجها المختلفة.

وبغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بمحاربة التلوث التي تساهم به بشكل كبير هذه الدول، هذا بالإضافة الى دول صناعية اخرى مثل الصين والهند والبرازيل وغيرهما، وبغض النظر عن الاليه التي تم وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الاثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالاخص الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل ما في احداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والاثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدل، أو بالأحرى عدم وجود أو غياب عدالة مناخية أو بيئية في العالم.

وهذا يعني بالتحديد الصورة القاتمة والظالمة التي باتت تحياها دول فقيره أو ضعيفة ولا تملك المصادر أو الامكانيات للتعامل معد تداعيات بيئية ومناخية وربما صحيه ونحن منها، بسبب النشاطات التي تقوم بها دول أخرى، حيث بتنا هذه الايام نلمس هذه التداعيات على أشكال مثل قلة الامطار وارتفاع حرارة الارض، وذوبان الجليد وبالتالي ارتفاع منسوب المياه والفيضانات، والتصحر اي فقدان قدرة التربة على الزراعة والتلوث وانتشار بعض الامراض بسبب ظهور افات جديده وما الى ذلك، وما ينتج عن ذلك من التداعيات الإنسانية والسياسية والاجتماعية، والتي تأتي افرازا أو نتاجا لغياب العدالة المناخية.

وتحقيق العدالة المناخية تعني الحد من الغازات التي تلوث الجو والبيئة، وهذا يعني الحد من النشاطات الاقتصادية، او الى التوجه نحو الاستثمار اكثر في نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة، او نشاطات صناعية نظيفة وخضراء، وهذا يعني او يؤثر على عالم الاقتصاد والمال والاستثمار والعمل والتشغيل، وهذا يعني بالضبط السياسة وتداخل المال مع السياسة، او تداخل وتأثير رجال المال والاقتصاد على السياسيين، وهذا يعني مدى صعوبة نقاش موضوع التغيرات المناخية في قمم العالم وبالاخص قمم الدول الصناعية الغنية.

ورغم انعقاد قمم المناخ العالمية بشكل سنوي وعلى أعلى المستويات ومع زخم اعلامي وسياسي واقتصادي هائل، ورغم الابحاث والوثائق والمعطيات الحديثة، الا أن هذه القمم فشلت حتى الان في ترجمة قراراتها أو تعهداتها المحددة بالارقام الى واقع، بالحد من بث الغازات الى طبقات الجو، وبالاخص التقليل من استخدام مصادر الطاقة غير النظيفة من بترول وفحم وغاز، وما زال العالم يشهد اقبالا اكثر على هذه المصادر، وما زالت دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وجنوب افريفيا وغيرهما، تستهلك طاقة اكثر وبالتالي تبث المزيد من غازات التلوث الى الجو، متناسية التعهدات السنوية المتتالية التي قطعتها على نفسها بالحد من كمية هذه الغازات.

وفي ظل تعمق اثار التغيرات المناخية وبشكل سريع وعنيف وخطير، فأننا في فلسطين، ورغم اننا لسنا بالبلد الصناعي او الزراعي ذو التأثير الملموس على البيئة والمناخ في العالم، الا اننا بدأنا نتأثر بما يقوم بة الآخرون في العالم، وسوف يستمر هذا التأثر ويزداد ويشمل جوانب اساسية من حياتنا مثل المياه والتربة والغذاء والصحة والطاقة، وبسبب البقعة الجغرافية الضيقة عندنا، والمصادر الطبيعية المحدودة، والزيادة المرتفعة نسبيا في إعداد السكان، فقد يكون هذا التأثير علينا كبيرا وملموسا، حيث بدأنا نلمس اثاره في مجالات المياه والانتاج الغذائي والجفاف وتداعي محاصيل والتصحر وتراكم النفايات وفي المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة.