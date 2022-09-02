ترامب يفكر بالترشح للرئاسة الاميركية

وطن: قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".

ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".

(المصدر- سكاي نيوز)