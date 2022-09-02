روسيا: نلتزم في إمدادات الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط

وطن: أعلن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، أن روسيا ستنفذ بلإخلاص التزاماتها في مجال إمدادات الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال كينشاك : "بالرغم من القيود الغربية غير الشرعية، كانت روسيا وستواصل تنفيذ الالتزاماتها التي تعهدت بها في مجال إمدادات الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف في الوقت ذاته أن التطبيع الكامل للوضع في هذا المجال يتطلب رفع كل قيود النقل والتأمين المفروضة على التصدير الروسي وضمان المدفوعات الحرة.

وتابع: "لكن الأمريكيين والأوروبيين لا يريدون عمله حتى الآن، ويعرقلون تزويد سوق الغذاء العالمي وانخفاض الأسعار. في الوقت نفسه يواصلون نشر أخبار زائفة في وسائل الإعلام مفادها أن روسيا أثارت "جوع العالم".

RT