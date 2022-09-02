حمدي فراج يكتب لوطن: تركيا أردوغان ... إن لنا فيها أحفاداً وأصهارا



أثار مقال الدكتور أحمد يوسف القيادي الحمساوي مستشار اسماعيل هنية السياسي أيام كان رئيسا للحكومة، في جريدة القدس مؤخرا تحت عنوان "حماس و تركيا أردوغان .. مساحات للثقة ، وأخرى للتساؤل والحوار" ، أثار موجة من الاهتمام النقدي مشوبة بالغضب حينا وبالتندر أحيانا ، خاصة بالجزء المتعلق بدعم اردوغان لموجات الربيع العربي عموما، وسوريا على وجه الخصوص، فمن ضمن أكثر من خمس عشرة مزية / خصلة / "شاهدة كلام" يسوقها يوسف في مدح تركيا و عثمان واردوغان، ان "وقوفها الى جانب الحركات الاسلامية ، كان مقدمة لتحريك الزحوف من أجل تحرير فلسطين" .

لم يكن هذا البند الوحيد في مقال الشيخ الذي اثار التحفظ والتندر ، فعقب الدكتور عادل سمارة بقوله : "ولو يا شيخ يوسف ، تركيا لا تعادي الا العرب فقط وفلسطين خاصة ، على الأقل بلاش تعلن هذا الحب الضد وطني . كنت اعتقد انك لست من اتجاه الدين السياسي فاذا بك تفتخر بذبحنا" . الكاتب راسم عبيدات قال : تطوير العلاقات مع الكيان وتبادل السفراء هل هذا لمصلحة الأمة . الناشطة نورما رشماوي قالت : هذه حقيقتهم ، فلا بهمهم لا وطن ولا شعب ولا عروبة .المهم ان يكونوا حكاما.

في الايغال بمدح تركيا واردوغان وعثمان ، لا يفوت الشيخ يوسف ان يذكرنا بالعثمانيين "إنَّ تركيا العثمانية ولأكثر من أربعة قرون حافظت على هوية ‏فلسطين الإسلامية" ، لم يقل العربية ، لكنه لم يغفل لأردوغان عثمانيته في فلسطين ، بقوله "تركيا أردوغان التي ما زالت تحافظ على إرثها العثماني في القدس، وتبذل كلَّ ما يلزم ‏من دعم للمحافظة على وقفياتها الإسلامية هناك" .‏

هناك مغالطة واضحة بين المقال و عنوانه (حماس وتركيا أردوغان:‏ مساحات للثقة وأخرى للتساؤل والحوار) ، لم يرد في المقال اي مساحة لا للتساؤل ولا للحوار ، بل إشادة وراء إشادة ، و ما بعد الاشادة يأتي (الفخر والاعتزاز) . "إنَّ هذا الجزء من المشهدية التاريخية لمواقف تركيا العثمانية وتركيا أردوغان من ‏القضية الفلسطينية، والذي يدعو للفخر والاعتزاز، يُلزمنا كفلسطينيين وحركات مقاومة، ‏وخاصة حركة حماس، الوعي بقواعد السياسة الدولية" .

لم يفت الدكتور يوسف ان يبرر و ينوه لبعض ما يمكن للبعض ان يأخذه على اردوغان ، ما أسماه "ضوابط وسياسات تحكم توجهات تركيا الخارجية ‏بحكم علاقاتها الاستراتيجية مع أمريكا و ‏الناتو" .

في نهاية المقال ، ورد تحذير واحد ، ليس لاردوغان ، بل لحركة حماس ، " ألا نكون نحن في سياساتنا مثاراً للتهور والنهج الخطأ. ‏ إذ لا يمكن تحميل تركيا اردوغان فوق طاقتها ، ناهيك انها مستهدفة، و ‏تتحرك في حقلٍ من الألغام".

فاتني اعتبار الدكتور يوسف تركيا وطنه الثاني بعد زواج ابنته من مواطن تركي " كتب الله لابنتي ان تتزوج تركيّا ويصبح لنا فيها احفادا واصهارا" ، أتراكا ، على اعتبار ان الابن يكنى لأبيه ، لكن ما علاقة ذلك بالسياسة والاحزاب واردوغان ، هل من الممكن اقامة العلاقات الدولية على قاعدة الاحفاد والاصهار ؟؟